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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
30.03.2024 - 12:31

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Elim enfeksiyon kapmış."

2. "Elim enfeksiyon kapmış."

3. "Yumurtaya karabiber eklemek istemiştim."

3. "Yumurtaya karabiber eklemek istemiştim."

4. "Lastik fiyatlarından haberiniz var mı?"

4. "Lastik fiyatlarından haberiniz var mı?"

5. "Bari halıya denk gelmeseydi."

5. "Bari halıya denk gelmeseydi."
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6. "Gelen siparişim küflenmiş şekilde geldi."

6. "Gelen siparişim küflenmiş şekilde geldi."

7. "Şu yaşta ağlamamak için zor tutuyorum kendimi."

7. "Şu yaşta ağlamamak için zor tutuyorum kendimi."

8. 🥲 🥲 🥲

8. 🥲 🥲 🥲

9. "Bu bir Tesla'ydı."

9. "Bu bir Tesla'ydı."

10. "Dün karanlıkta yerken ne yediğimi anlamamıştım."

10. "Dün karanlıkta yerken ne yediğimi anlamamıştım."
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11. "Dondurmamın en güzel yeri gitmiş."

11. "Dondurmamın en güzel yeri gitmiş."

12. "Arabamın sinyali kırıldı."

12. "Arabamın sinyali kırıldı."

13. "Salatamdaki tavuk çiğ gelmiş."

13. "Salatamdaki tavuk çiğ gelmiş."

14. "Yeni değiştirdiğim lastiğe çivi battı."

14. "Yeni değiştirdiğim lastiğe çivi battı."

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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