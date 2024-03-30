Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Elim enfeksiyon kapmış."
3. "Yumurtaya karabiber eklemek istemiştim."
4. "Lastik fiyatlarından haberiniz var mı?"
5. "Bari halıya denk gelmeseydi."
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6. "Gelen siparişim küflenmiş şekilde geldi."
7. "Şu yaşta ağlamamak için zor tutuyorum kendimi."
8. 🥲 🥲 🥲
9. "Bu bir Tesla'ydı."
10. "Dün karanlıkta yerken ne yediğimi anlamamıştım."
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11. "Dondurmamın en güzel yeri gitmiş."
12. "Arabamın sinyali kırıldı."
13. "Salatamdaki tavuk çiğ gelmiş."
14. "Yeni değiştirdiğim lastiğe çivi battı."
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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