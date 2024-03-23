Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Park ettiğim arabamı bu şekilde buldum."
3. "Nazar çıktı diyelim."
4. "Bugün, plastik su ısıtıcımın yavaş yavaş çözündüğünü fark ettim."
5. "Dışardan yemek söylemeye tövbe ettim."
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6. "Gözlüğüm kırıldı..."
7. "Kulaklığımın üstünden araba geçti."
8. "Sizce normal mi?"
9. "En sevdiğim pantolonlarımdan biri yırtıldı."
10. "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum."
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11. "Buna verdiğim parayı bi' bilseniz."
12. 🥲 🥲 🥲
13. "Sizi arkadaşlarımla tanıştırayım."
14. "Kendime doğum günü pastası yapmıştım."
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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