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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
23.03.2024 - 15:31

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Park ettiğim arabamı bu şekilde buldum."

2. "Park ettiğim arabamı bu şekilde buldum."

3. "Nazar çıktı diyelim."

3. "Nazar çıktı diyelim."

4. "Bugün, plastik su ısıtıcımın yavaş yavaş çözündüğünü fark ettim."

4. "Bugün, plastik su ısıtıcımın yavaş yavaş çözündüğünü fark ettim."

5. "Dışardan yemek söylemeye tövbe ettim."

5. "Dışardan yemek söylemeye tövbe ettim."
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6. "Gözlüğüm kırıldı..."

6. "Gözlüğüm kırıldı..."

7. "Kulaklığımın üstünden araba geçti."

7. "Kulaklığımın üstünden araba geçti."

8. "Sizce normal mi?"

8. "Sizce normal mi?"

9. "En sevdiğim pantolonlarımdan biri yırtıldı."

9. "En sevdiğim pantolonlarımdan biri yırtıldı."

10. "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum."

10. "Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum."
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11. "Buna verdiğim parayı bi' bilseniz."

11. "Buna verdiğim parayı bi' bilseniz."

12. 🥲 🥲 🥲

12. 🥲 🥲 🥲

13. "Sizi arkadaşlarımla tanıştırayım."

13. "Sizi arkadaşlarımla tanıştırayım."

14. "Kendime doğum günü pastası yapmıştım."

14. "Kendime doğum günü pastası yapmıştım."

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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