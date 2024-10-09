Coldplay’in Meşhur Şarkılarını Tamamlayabilecek misin?
Coldplay’in Meşhur Şarkılarını Tamamlayabilecek misin?
1996 yılında Londra'da kurulan Coldplay, müzik hayatına tam gaz devam ediyor. Coldplay hayranlarının bir çırpıda çözebileceği bir test hazırladık!
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1. "Fizing up a car to drive in it again..."
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2. "Oh, I beg, I beg and plead, singing..."
3. "And I don't care..."
4. "Look at the stars..."
5. "But it flew away from her reach..."
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