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Coldplay’in Meşhur Şarkılarını Tamamlayabilecek misin?

etiket Coldplay’in Meşhur Şarkılarını Tamamlayabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 23:59

1996 yılında Londra'da kurulan Coldplay, müzik hayatına tam gaz devam ediyor. Coldplay hayranlarının bir çırpıda çözebileceği bir test hazırladık!

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1. "Fizing up a car to drive in it again..."

2. "Oh, I beg, I beg and plead, singing..."

3. "And I don't care..."

4. "Look at the stars..."

5. "But it flew away from her reach..."

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6. "Drink from me, drink from me..."

7. "Bones sinking like stones..."

8. "Crossed lines I shouldn't have crossed..."

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