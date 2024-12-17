Colani'nin Fidel Castro'ya Benzerliği Nagehan Alçı'nın Komünizm Korkusunu Depreştirdi
Colani'nin Fidel Castro'ya Benzerliği Nagehan Alçı'nın Komünizm Korkusunu Depreştirdi
Suriye'de değişen rejimde ön plana çıkan isim El Kaide, IŞİD gibi radikal gruplarda geçmişi olan HTŞ lideri Colani oldu. Colani'nin geçmişinden koparılarak çizilen yeni imajını Fidel Castro'ya benzetenler çıkmaya başladı. Fidel Castro ile yan yana fotoğrafını gören Nagehan Alçı da bu benzerlikten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Colani'ye Fidel Castro gibi olmamasını öğütledi. Hızını alamayan Nagehan Alçı, Colani'yi bırakıp Fidel Castro'nun ne kadar kötü biri olduğuna stüdyodakileri ikna etmeye çalıştı.
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Radikal İslamcı örgütlerle olan geçmişi nedeniyle bir dönem yakalanması için ödül konulan Colani bugünlerde Batı'nın gözde liderlerinden biri.
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Colani yeni imajıyla da Batı'nın gönlünü fethederken Fidel Castro'ya da benzetenler çıkmaya başladı. Bu konuda ilginç yorumlardan birini Nagehan Alçı yaptı.
Alçı, Colani'nin Fidel'e benzerliğine dikkat çekerken "Umuyorum, Colani Castro olmasın. Çünkü Castro çok büyük bir diktatördü, kendi dışındaki herkese zulmetti." dedi.
Stüdyodakilerin itirazına aldırmayan Nagehan Alçı stüdyodakilere "Siz hiç Küba'ya gittiniz mi?" sorusunu yöneltti.
"Castro kendi dışındaki herkese zulmetti" iddiasında bulunan Nagehan Alçı her türlü diktatörlüğe karşı olduğunu söyledi.
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Aytunç Erkin'in "Atatürk gibi emperyalistlere karşı mücadele etmiş bir liderdir" deyince Alçı, "Atatürk'e hakaret bu. Emperyalizme direnmek zulmü aklamaz" dedi ve Küba'da da Suriye gibi internetin olmadığını söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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