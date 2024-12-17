Colani'nin Fidel Castro'ya Benzerliği Nagehan Alçı'nın Komünizm Korkusunu Depreştirdi

Suriye'de değişen rejimde ön plana çıkan isim El Kaide, IŞİD gibi radikal gruplarda geçmişi olan HTŞ lideri Colani oldu. Colani'nin geçmişinden koparılarak çizilen yeni imajını Fidel Castro'ya benzetenler çıkmaya başladı. Fidel Castro ile yan yana fotoğrafını gören Nagehan Alçı da bu benzerlikten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Colani'ye Fidel Castro gibi olmamasını öğütledi. Hızını alamayan Nagehan Alçı, Colani'yi bırakıp Fidel Castro'nun ne kadar kötü biri olduğuna stüdyodakileri ikna etmeye çalıştı.