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Bakan Mahinur Göktaş: "Bazı Sosyal Medya Platformlarına Sınırlama Planlıyoruz"

Bakan Mahinur Göktaş: "Bazı Sosyal Medya Platformlarına Sınırlama Planlıyoruz"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.12.2024 - 14:04

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Çocuklarımızın güvenliği için bazı sosyal medya platformlarının kullanımına sınırlamaların getirilmesi, dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir eylem planı oluşturmayı planlıyoruz' dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı' ile 'Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı Rapor Sonuçlarının Kamuoyu ile Paylaşılması' programına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı' ile 'Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı Rapor Sonuçlarının Kamuoyu ile Paylaşılması' programına katıldı.

‘Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nın bulguları üzerine yapılan ikinci çalıştayda, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri, sağladığı fırsatlar ve karşılaşılan riskler masaya yatırıldı.

‘Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nın bulguları üzerine yapılan ikinci çalıştayda, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri, sağladığı fırsatlar ve karşılaşılan riskler masaya yatırıldı.

Bugün dünyada, dijital medyada çocukların karşılaşabilecekleri risklerden korunması için ciddi tedbirler alındığını söyleyen Göktaş şöyle konuştu:

Bugün dünyada, dijital medyada çocukların karşılaşabilecekleri risklerden korunması için ciddi tedbirler alındığını söyleyen Göktaş şöyle konuştu:

'Avustralya'da 16 yaş altı için dünyanın en kapsamlı sosyal medya yasağını getiren tasarı yasalaştı. Avrupa Birliği ülkeleri de ekran bağımlılığı ve siber zorbalıkla mücadele amacıyla okullarda akıllı telefonlara kullanım yasağı getirdi. Bazı ülkeler, ahlaki ve ulusal güvenlik gerekçesiyle sosyal medya platformlarına kısıtlama getiriyor. Bugün artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız. Göreve geldiğimiz günden beri, ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal bir düzenlemenin yapılmasının elzem olduğunu gördük. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz. Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenleme ile çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın güvenliği için bazı sosyal medya platformlarının kullanımına sınırlamaların getirilmesi, dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir eylem planı oluşturmayı planlıyoruz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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