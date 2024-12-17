Bakan Mahinur Göktaş: "Bazı Sosyal Medya Platformlarına Sınırlama Planlıyoruz"
Bakan Mahinur Göktaş: "Bazı Sosyal Medya Platformlarına Sınırlama Planlıyoruz"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Çocuklarımızın güvenliği için bazı sosyal medya platformlarının kullanımına sınırlamaların getirilmesi, dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir eylem planı oluşturmayı planlıyoruz' dedi.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı' ile 'Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı Rapor Sonuçlarının Kamuoyu ile Paylaşılması' programına katıldı.
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‘Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nın bulguları üzerine yapılan ikinci çalıştayda, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkileri, sağladığı fırsatlar ve karşılaşılan riskler masaya yatırıldı.
Bugün dünyada, dijital medyada çocukların karşılaşabilecekleri risklerden korunması için ciddi tedbirler alındığını söyleyen Göktaş şöyle konuştu:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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