Çok Özel Bir Devrim Erbil Kitabının Kıpkırmızı Yüzü

Öyle bir okuma deneyimi ki, bu noktada okuru bir kez daha tarihsel hafızaya davet ediyor: Mısır'ın mezar resimlerinden Bizans'ın altın varaklı ikonalarına, Rönesans'ın insana dönüşünden İzlenimcilerin ışık avına, Kübizmin parçalanmış gerçekliğinden Pop Art'ın market rafına uzanan bütün bu akışın, aslında tek bir ortak paydası olduğunu vurguluyor: İnsanın kendini anlatma zorunluluğu. Yazarlar, bu zorunluluğun hiçbir dönemde, hiçbir akımda eksik olmadığını, yalnızca biçiminin ve dilinin değiştiğini belirtiyor. Kitabın verdiği cevap hem sade hem de derin: “İnsan, kendini anlatmadan, çizmeden, boyamadan duramıyor.” Bu cümle, kitabın açılışında sorulan sorunun -insan neden sanat yapar- en özet cevabı olarak beliriyor. Kitap, böylece açılış ve kapanış arasında güçlü bir döngü kuruyor: Mağara resimleriyle başlayan soru, yine mağara resimlerine referansla, ama artık çok daha zengin bir bilgi birikimiyle yanıtlanıyor. Eser, bu evrensel zorunluluğu sanatın evrimsel kökenine dair daha önce ele alınan bilimsel tartışmayla da yeniden bağlıyor. Roger Lewin, Frans de Waal, Robert L. Solso ve Ellen Dissanayake gibi isimlerin görüşlerine önceki bölümlerde geniş yer veren kitap, kapanışta bu bilimsel zemini bir kez daha hatırlatarak, 'insan kendini anlatmadan duramıyor' tezinin yalnızca şiirsel bir söylem değil, aynı zamanda bilimsel bir gerçeklik olduğunu vurguluyor. Bu, kitabın açılıştan kapanışa kadar tutarlı bir entelektüel çerçeve koruduğunu gösteren önemli bir detay.

Bu dizgede, bu kapanışta sanatın rahatsız edici, sorgulayıcı yönünü de göz ardı etmiyor: 'Sorun şu: Bu sanat, sadece estetik mi, yoksa bir isyan mı? Eşitsizliklerle, savaşlarla, kaosla dolu dünyamızda, resim hâlâ bir çığlık.' Bu cümleler, kitabın sanatı yalnızca güzellik üretimi olarak değil, toplumsal bir tanıklık ve itiraz biçimi olarak da okuduğunu gösteriyor. Yazarlar, 'Ortadan kaldırmadığımız sürece, bu çığlık susmayacak' diyerek, sanatın işlevinin günümüz dünyasında da hâlâ canlı olduğunu vurguluyor.