Çok Kısa Bir Süre Öncesine Kadar Milyonlarca Kişinin Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan 17 Olay

İnsanlık tarihi ölümcül birçok savaş ve hastalıkla dolu. Günümüzde modern tıp uygulamaları ve devlet politikaları sayesinde ölüm oldukça nadir olsa da, bundan sadece 100 yıl önce birkaç ölüm türü çok yaygındı. Peki, bu ölüm türleri nelerdi? Gelin beraber bakalım.