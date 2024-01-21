Çok Kısa Bir Süre Öncesine Kadar Milyonlarca Kişinin Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan 17 Olay
Çok Kısa Bir Süre Öncesine Kadar Milyonlarca Kişinin Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan 17 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsanlık tarihi ölümcül birçok savaş ve hastalıkla dolu. Günümüzde modern tıp uygulamaları ve devlet politikaları sayesinde ölüm oldukça nadir olsa da, bundan sadece 100 yıl önce birkaç ölüm türü çok yaygındı. Peki, bu ölüm türleri nelerdi? Gelin beraber bakalım.
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1. "Antibiyotikler bulunmadan önce insanlar bakteriyel enfeksiyonundan kolaylıkla ölürlerdi."
2. "Kesinlikle çocuk felci. Artık aşısı olduğu için büyük bir sorun gibi gelmese de, önceden birçok çocuğun ölümünden sorumluymuş."
3. "Arsenik, cıva, kurşun vb. maddeler yüzünden kazara zehirlenen insan sayısı çok yüksekti."
4. "Bundan sadece 100 yıl önce diş enfeksiyonu geçiren insanlardan 10'da 1'i ölürdü."
5. "Açık bir yaranız enfeksiyon kaptığında yapabileceğiniz çok bir şey olmuyordu."
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6. "Hayatın her alanında atlar kullanıldığı için bu hayvanlar tarafından tekmelenmek adeta bir ölüm fermanı gibiydi."
7. "Günümüzde tüberküloz çok nadir olsa da, hala büyük bir tehlike olduğunu söylemekte fayda var."
8. "Bundan sadece 100 yıl önce 1'inci tip diyabet olduğunuzda kurtulma olasılığınız çok düşüktü."
9. "Kesinlikle çiçek hastalığı."
10. "Doğum sırasında yaşanabilinen komplikasyonların hepsini düşündükçe çıldırıyorum."
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11. "Özellikle genç insanlar için akciğer iltihaplanması büyük bir ölüm sebebiydi ve tedavisi neredeyse imkansızdı."
12. "Kanser ilk zamanlarında tam bir ölüm fermanıydı."
13. "Günümüzde grip olunca çok umursamasak da, geçmişte oldukça ölümcül bir hastalıktı."
14. "Bundan sadece 100 yıl önce her yerde büyük savaşlar vardı ve birçok insan askerde hayatını kaybediyordu."
15. "İnanmayacaksınız ama geçmişte tuvaletler dışarıda olduğu için birçok insan örümcek benzeri böcek ısırıklarından ölürdü."
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16. "Günümüzde radyasyonun ne kadar tehlikeli olduğunu bilsek de, geçmişte bu böyle değildi."
17. "Daha geçtiğimiz yıllara kadar sıtmanın ne kadar büyük bir sorun olduğunu hatırlıyor musunuz?"
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