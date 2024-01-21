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Çok Kısa Bir Süre Öncesine Kadar Milyonlarca Kişinin Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan 17 Olay

Çok Kısa Bir Süre Öncesine Kadar Milyonlarca Kişinin Hayatını Kaybetmesine Sebep Olan 17 Olay

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 09:46

İnsanlık tarihi ölümcül birçok savaş ve hastalıkla dolu. Günümüzde modern tıp uygulamaları ve devlet politikaları sayesinde ölüm oldukça nadir olsa da, bundan sadece 100 yıl önce birkaç ölüm türü çok yaygındı. Peki, bu ölüm türleri nelerdi? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Antibiyotikler bulunmadan önce insanlar bakteriyel enfeksiyonundan kolaylıkla ölürlerdi."

1. "Antibiyotikler bulunmadan önce insanlar bakteriyel enfeksiyonundan kolaylıkla ölürlerdi."

2. "Kesinlikle çocuk felci. Artık aşısı olduğu için büyük bir sorun gibi gelmese de, önceden birçok çocuğun ölümünden sorumluymuş."

2. "Kesinlikle çocuk felci. Artık aşısı olduğu için büyük bir sorun gibi gelmese de, önceden birçok çocuğun ölümünden sorumluymuş."

3. "Arsenik, cıva, kurşun vb. maddeler yüzünden kazara zehirlenen insan sayısı çok yüksekti."

3. "Arsenik, cıva, kurşun vb. maddeler yüzünden kazara zehirlenen insan sayısı çok yüksekti."

'Ayrıca 1928 yılında penisilin keşfedilesiye kadar, bu zehirlenmelerin birçoğu ölümcüldü.'

4. "Bundan sadece 100 yıl önce diş enfeksiyonu geçiren insanlardan 10'da 1'i ölürdü."

4. "Bundan sadece 100 yıl önce diş enfeksiyonu geçiren insanlardan 10'da 1'i ölürdü."

'400 yıl önceyse Avrupa'daki en büyük ölüm sebeplerinden birisiydi. Bugünse kolaylıkla tedavi edebiliyoruz.'

5. "Açık bir yaranız enfeksiyon kaptığında yapabileceğiniz çok bir şey olmuyordu."

5. "Açık bir yaranız enfeksiyon kaptığında yapabileceğiniz çok bir şey olmuyordu."

'Birçok insan küçücük yaraları enfeksiyon kaptığından ölmüştü.'

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6. "Hayatın her alanında atlar kullanıldığı için bu hayvanlar tarafından tekmelenmek adeta bir ölüm fermanı gibiydi."

6. "Hayatın her alanında atlar kullanıldığı için bu hayvanlar tarafından tekmelenmek adeta bir ölüm fermanı gibiydi."

'Bugün atlar büyük bir tehlike arz etmiyor çünkü günlük yaşamımızda bulunmuyorlar.'

7. "Günümüzde tüberküloz çok nadir olsa da, hala büyük bir tehlike olduğunu söylemekte fayda var."

7. "Günümüzde tüberküloz çok nadir olsa da, hala büyük bir tehlike olduğunu söylemekte fayda var."

8. "Bundan sadece 100 yıl önce 1'inci tip diyabet olduğunuzda kurtulma olasılığınız çok düşüktü."

8. "Bundan sadece 100 yıl önce 1'inci tip diyabet olduğunuzda kurtulma olasılığınız çok düşüktü."

'Bugün hala ciddi bir hastalık olsa da, eskisi kadar tehlikeli değil.'

9. "Kesinlikle çiçek hastalığı."

'Birçok insan hayatını kaybetse de, günümüzde aşılar sayesinde bu ölümlerin birçoğu engellenebilir oldu.'

10. "Doğum sırasında yaşanabilinen komplikasyonların hepsini düşündükçe çıldırıyorum."

10. "Doğum sırasında yaşanabilinen komplikasyonların hepsini düşündükçe çıldırıyorum."

'Günümüzde modern tıp sayesinde eskisi kadar ölümcül olmasa da, hala büyük bir sorun.'

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11. "Özellikle genç insanlar için akciğer iltihaplanması büyük bir ölüm sebebiydi ve tedavisi neredeyse imkansızdı."

11. "Özellikle genç insanlar için akciğer iltihaplanması büyük bir ölüm sebebiydi ve tedavisi neredeyse imkansızdı."

'Bugünse tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer alıyor.'

12. "Kanser ilk zamanlarında tam bir ölüm fermanıydı."

12. "Kanser ilk zamanlarında tam bir ölüm fermanıydı."

'Kanser olduğun anlaşıldığında genelde ne kadar yaşamın kaldığından konuşabilirdiniz çünkü bir tedavi yöntemi yoktu. Günümüzdeyse tedavi olmak mümkün.'

13. "Günümüzde grip olunca çok umursamasak da, geçmişte oldukça ölümcül bir hastalıktı."

13. "Günümüzde grip olunca çok umursamasak da, geçmişte oldukça ölümcül bir hastalıktı."

'İnsanlık olarak hastalıkları tedavi ve önleme konusunda gerçekten çok ilerledik.'

14. "Bundan sadece 100 yıl önce her yerde büyük savaşlar vardı ve birçok insan askerde hayatını kaybediyordu."

14. "Bundan sadece 100 yıl önce her yerde büyük savaşlar vardı ve birçok insan askerde hayatını kaybediyordu."

'Günümüzde hala belli başlı savaşlar olsa da, büyük oranda her şey daha sakin.'

15. "İnanmayacaksınız ama geçmişte tuvaletler dışarıda olduğu için birçok insan örümcek benzeri böcek ısırıklarından ölürdü."

15. "İnanmayacaksınız ama geçmişte tuvaletler dışarıda olduğu için birçok insan örümcek benzeri böcek ısırıklarından ölürdü."

'Daha sonra tuvaletler içeri alınmaya başlandı ve bu ölümler de azaldı.'

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16. "Günümüzde radyasyonun ne kadar tehlikeli olduğunu bilsek de, geçmişte bu böyle değildi."

16. "Günümüzde radyasyonun ne kadar tehlikeli olduğunu bilsek de, geçmişte bu böyle değildi."

'Birçok insan radyasyon yüzünden ölüyordu ve etkileri yüzyıllar sonra anlaşıldı.'

17. "Daha geçtiğimiz yıllara kadar sıtmanın ne kadar büyük bir sorun olduğunu hatırlıyor musunuz?"

17. "Daha geçtiğimiz yıllara kadar sıtmanın ne kadar büyük bir sorun olduğunu hatırlıyor musunuz?"

'Günümüzde, birçok ülkede nadir olsa da, hala sıtma ile boğuşan ülkeler var.'

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