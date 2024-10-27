Çok Güzel Hareketler 2 Bu Akşam Var mı? Çok Güzel Hareketler 2 Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?
Çok Güzel Hareketler 2 Bu Akşam Var mı? Çok Güzel Hareketler 2 Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?
Star TV'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2, 27 Ekim Pazar akşamı 180. bölümüyle ekranlara gelecekti. Geçtiğimiz hafta dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi sebebiyle izleyiciler Çok Güzel Hareketler'in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.
Peki Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam (27 Ekim Pazar) var mı? Çok Güzel Hareketler 2 yayınlanacak mı?
İşte detaylar...
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Çok Güzel Hareketler 2 Bu Akşam Var mı?
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Çok Güzel Hareketler 2 Neden Yayınlanmıyor, Yeni Bölüm Neden Yok?
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