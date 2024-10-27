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Çok Güzel Hareketler 2 Bu Akşam Var mı? Çok Güzel Hareketler 2 Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Çok Güzel Hareketler 2 Bu Akşam Var mı? Çok Güzel Hareketler 2 Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 17:38

Star TV'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2, 27 Ekim Pazar akşamı 180. bölümüyle ekranlara gelecekti. Geçtiğimiz hafta dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi sebebiyle izleyiciler Çok Güzel Hareketler'in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. 

Peki Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam (27 Ekim Pazar) var mı? Çok Güzel Hareketler 2 yayınlanacak mı?

İşte detaylar...

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Çok Güzel Hareketler 2 Bu Akşam Var mı?

Çok Güzel Hareketler 2 Bu Akşam Var mı?

BKM Mutfak'ın yaptığı Çok Güzel Hareketler 2, izleyicilerin favori komedi programları arasında yer alıyor. Çok Güzel Hareketler 2'nin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu.

Çok Güzel Hareketler 2, 27 Ekim Pazar yeni bölümü yayınlanmayacak.

Çok Güzel Hareketler 2 Neden Yayınlanmıyor, Yeni Bölüm Neden Yok?

Çok Güzel Hareketler 2 Neden Yayınlanmıyor, Yeni Bölüm Neden Yok?

23 Ekim günü akşam saatlerinde, Ankara'da bulunan TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 şehitimizin olduğu açıklandı.

Terör saldırısının ardından, televizyon kanalları dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

24 Ekim Perşembe ise dizilerin reklam gelirlerinin düşük olması sebebiyle yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı açıklandı.

Star TV Yayın Akışı

Star TV Yayın Akışı

07:00 İki Aile 

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 

09:00 Ada Masalı 

11:00 Tülin Şahin ile Moda 

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa 

15:15 Benim Tatlı Yalanım 

19:00 Star Haber 

20:00 Power Rangers 

22:30 Power Rangers 

02:30 Baba Ocağı 

04:00 Türk Müziği 

05:00 Söz

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