Çok Basit Görünmesine Rağmen Temel Becerilere Yeteneği Olmayan 19 Bahtsız Kişi
Çok Basit Görünmesine Rağmen Temel Becerilere Yeteneği Olmayan 19 Bahtsız Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen yapılırken çok kolay görünen ancak yapamaya çalıştığımızda beceremediğimiz şeyler olur. Bunlar çok basit de olsa bir türlü yapamayız. Bu tarz becerilere sahip olmayan kişilerin paylaşımlarını sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Birisi izlerken herhangi bir şey yapmak benim için çok zor."
2. "Kısa konuşmalar yapamıyorum. Her sıradan konuşmayı gerginleştiriyorum."
3. "El yazım çok kötü. Ne kadar çabalarsam çabalayayım, sarhoş bir örümcek sayfa boyunca dolaşmış gibi görünüyor."
4. "Biri adını söyledikten sonra bir dakika içinde unutuyorum."
5. "Parmak şıklatamıyorum. İnsanlar yapabilmem için çok uğraştı."
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6. "Üzgün insanlara moral veremiyorum. Orada durup, 'su ister misin?' diye soruyorum."
7. "Yön bulma yeteneğim yok. Hangi yöne gitmem gerektiği konusunda hiçbir fikrim yok. Restoran tuvaletini kullandıktan sonra kaybolabilirim."
8. "Uyumak benim için çok zor. Gece sürekli kabus görüyorum ve uyanıyorum. Tüm yöntemleri denedim."
9. "Ne kadar istesem de sohbeti uzatamıyorum."
10. "İp atlamayı beceremiyorum. Anaokulunda çok denedim ama yapamadım. Hatta karneme not bile düşmüşlerdi."
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11. "Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soyamıyorum."
12. "Lastikli çarşafları katlamak benim için bir kabus. Her seferinde bir ahtapotla güreşmek gibi."
13. "Herhangi bir el işini yapamıyorum. Babam her şeyi iyi yapabilen biriydi. Elektrik, su tesisatı, sıva, marangozluk, mekanik...Ben duvara delik açabilirim, o kadar."
14. "Çok kolay gibi gözükse de ıslık çalamıyorum."
15. "Takla atamıyorum. Okulda yapabilmek için çok uğraşırdım ama hiçbir zaman beceremedim."
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16. "Mesajlara cevap yazamıyorum."
17. "Yemek yapmak benim için imkansız."
18. "Hiçbir zaman matematikte iyi olmadım. Hesap makinesi olmasaydı hala ikinci sınıf seviyesinde olurdum. Şu an 62 yaşındayım!"
19. "Kıyafetlerimi katlayamıyorum. Birinin bunu yapmasını izlediğimde kolaymış gibi gözüküyor ama ben yapmaya çalıştığımda olmuyor."
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