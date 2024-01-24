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BM, "İnsanlık Dışı" Dedi! Amerika'da Daha Önce Denenmemiş Yöntemle Suçlu İnfaz Edilecek

BM, "İnsanlık Dışı" Dedi! Amerika'da Daha Önce Denenmemiş Yöntemle Suçlu İnfaz Edilecek

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
24.01.2024 - 17:02 Son Güncelleme: 24.01.2024 - 17:11

1989 yılında bin dolar karşılığında bir vaizin eşinin katillerinden olan Kenneth Eugene Smith önümüzdeki Perşembe günü, daha önce denenmemiş bir yöntemle infaz edilecek. İkinci kez infaz girişiminde bulunulacak suçluyla ilgili detaylar için...👇

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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Birçok kişi, suçluların idam edilmesine karşı çıksa da Amerika'da zehirli iğne veya elektrikli sandalye yöntemiyle infaz yöntemi hala uygulanıyor.

Birçok kişi, suçluların idam edilmesine karşı çıksa da Amerika'da zehirli iğne veya elektrikli sandalye yöntemiyle infaz yöntemi hala uygulanıyor.

BBC'nin haberine göre ise Amerika'daki infazlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

BBC'nin haberine göre ise Amerika'daki infazlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İddiaya göre önümüzdeki Perşembe günü Kenneth Eugene Smith adlı suçlu daha önce denenmemiş bir yöntem olan nitrojen gazıyla zehirlemeyle infaz edilecek.

İddiaya göre önümüzdeki Perşembe günü Kenneth Eugene Smith adlı suçlu daha önce denenmemiş bir yöntem olan nitrojen gazıyla zehirlemeyle infaz edilecek.

BBC'ye konuşan Smith, infazıyla ilgili 2022 yılında zehirli iğneyle infaz edilmeye çalışıldığını ancak vücudunda damar bulunamadığı ve saatin geç olmasından dolayı eyaletin ölüm yetkisi bittiği için infaz edilemediğini belirtti.

Eyalet bu kez Smith'e hava sızdırmaz bir maske takıp saf nitrojen gazı vererek infaz edecek. Vücudundaki oksijeni tüketerek Smith'in hayatını kaybetmesine sebep olacak yöntemle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği geçtiğimiz hafta, açıklamada bulundu.

Eyalet bu kez Smith'e hava sızdırmaz bir maske takıp saf nitrojen gazı vererek infaz edecek. Vücudundaki oksijeni tüketerek Smith'in hayatını kaybetmesine sebep olacak yöntemle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği geçtiğimiz hafta, açıklamada bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, daha önce denenmemiş bir yöntemle infaz etmenin insanlık dışı ve aşağılayıcı olduğunu belirtti.

Smith, iki kez infaz girişiminde bulunulan ve nitrojen gazıyla infaz edilen ilk suçlu oldu.

Smith, iki kez infaz girişiminde bulunulan ve nitrojen gazıyla infaz edilen ilk suçlu oldu.

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