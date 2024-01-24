BM, "İnsanlık Dışı" Dedi! Amerika'da Daha Önce Denenmemiş Yöntemle Suçlu İnfaz Edilecek
BM, "İnsanlık Dışı" Dedi! Amerika'da Daha Önce Denenmemiş Yöntemle Suçlu İnfaz Edilecek
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
1989 yılında bin dolar karşılığında bir vaizin eşinin katillerinden olan Kenneth Eugene Smith önümüzdeki Perşembe günü, daha önce denenmemiş bir yöntemle infaz edilecek. İkinci kez infaz girişiminde bulunulacak suçluyla ilgili detaylar için...👇
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Birçok kişi, suçluların idam edilmesine karşı çıksa da Amerika'da zehirli iğne veya elektrikli sandalye yöntemiyle infaz yöntemi hala uygulanıyor.
BBC'nin haberine göre ise Amerika'daki infazlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İddiaya göre önümüzdeki Perşembe günü Kenneth Eugene Smith adlı suçlu daha önce denenmemiş bir yöntem olan nitrojen gazıyla zehirlemeyle infaz edilecek.
Eyalet bu kez Smith'e hava sızdırmaz bir maske takıp saf nitrojen gazı vererek infaz edecek. Vücudundaki oksijeni tüketerek Smith'in hayatını kaybetmesine sebep olacak yöntemle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği geçtiğimiz hafta, açıklamada bulundu.
Smith, iki kez infaz girişiminde bulunulan ve nitrojen gazıyla infaz edilen ilk suçlu oldu.
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