Çoğu Kişinin Sürekli Olarak Yaptığı Ama Kimsenin Anlam Veremediği 15 Şey
Çoğu Kişinin Sürekli Olarak Yaptığı Ama Kimsenin Anlam Veremediği 15 Şey
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Çoğu zaman hepimiz neden yaptığımızı bilmediğimiz şeyler yapabiliyoruz, peki herkesin yaptığı ama kimsenin bunu neden yaptığını bilmediği şeyleri merak ettiğiniz oldu mu? İnsanlara sorduk; Çoğu insanın yaptığı ama anlam verilemeyen 15 şey!
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1. ''Tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamayan insanlar.''
2. ''Sırf birisi ünlü olduğu için fikrinin daha doğru olduğunu düşünmek.''
3. ''İnternette yalan söylemenizden, olmadığınız biri gibi davranmanızdan bıktım artık.''
4. ''Herhangi bir spora aşırı takıntılı olmak.''
5. ''Doktora gidip doktorun verdiği ilaçları kullanmamak.''
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6. ''Pençe gibi upuzun tırnak yaptıran insanlar.''
7. ''Nasıl çocuk bakılır bilmediği halde çocuk yapan insanlar var.''
8. ''Aldatmanın mantığını anlamıyorum sevmiyorsan sevgilinden ayrılsana?''
9. ''Telefonla konuşurken yürümek, bunu neden yapıyorum bilmiyorum.''
10. ''Yediği ve içtiği ne varsa fotoğrafını çekip paylaşan insanlar.''
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11. ''Alkollüyken araba kullananları anlamıyorum, kaza yapacağını bile bile hem de...''
12. ''Duş alırken şarkı söylemek.''
13. ''Düğünlere dünyanın parasını vermek.''
14. ''Yere tüküren insanlar tam anlamıyla iğrenç ve bunu neden yaptığınızı anlamıyorum.''
15. ''Toplum içinde bağıra çağıra konuşan insanlar.''
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