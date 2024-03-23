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Çoğu Kişinin Sürekli Olarak Yaptığı Ama Kimsenin Anlam Veremediği 15 Şey

Çoğu Kişinin Sürekli Olarak Yaptığı Ama Kimsenin Anlam Veremediği 15 Şey

Duru
Duru - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 08:01

Çoğu zaman hepimiz neden yaptığımızı bilmediğimiz şeyler yapabiliyoruz, peki herkesin yaptığı ama kimsenin bunu neden yaptığını bilmediği şeyleri merak ettiğiniz oldu mu? İnsanlara sorduk; Çoğu insanın yaptığı ama anlam verilemeyen 15 şey!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamayan insanlar.''

''İnsanların başta bunu yaptığına asla inanamıyordum ama o kadar çok yapan varmış ki şok geçirdim.''

2. ''Sırf birisi ünlü olduğu için fikrinin daha doğru olduğunu düşünmek.''

2. ''Sırf birisi ünlü olduğu için fikrinin daha doğru olduğunu düşünmek.''

''Sadece şarkıcı olan birinin diğer konulardaki fikrini neden bu kadar önemsiyorsunuz ki?''

3. ''İnternette yalan söylemenizden, olmadığınız biri gibi davranmanızdan bıktım artık.''

3. ''İnternette yalan söylemenizden, olmadığınız biri gibi davranmanızdan bıktım artık.''

''Bu insanlar ne kazanıyorlar ki? hayali bir dünya kuruyorlar kendilerine.''

4. ''Herhangi bir spora aşırı takıntılı olmak.''

''Sevgilim futbol maçı izlerken kendinden geçiyor, bunu neden yapıyor anlam veremiyorum.''

5. ''Doktora gidip doktorun verdiği ilaçları kullanmamak.''

''Doktoru dinlemeyeceksen verdiği ilacı kullanmayacaksan neden gidiyorsun ki? Bunu yapan insanlar beni deli ediyor!''

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6. ''Pençe gibi upuzun tırnak yaptıran insanlar.''

6. ''Pençe gibi upuzun tırnak yaptıran insanlar.''

''Anlam veremiyorum bence çok tuhaf gözüküyor ve nasıl rahat ediyorsunuz ki?''

7. ''Nasıl çocuk bakılır bilmediği halde çocuk yapan insanlar var.''

7. ''Nasıl çocuk bakılır bilmediği halde çocuk yapan insanlar var.''

''Çocuk kendi kendine mi baksın istiyorsunuz anlamıyorum?''

8. ''Aldatmanın mantığını anlamıyorum sevmiyorsan sevgilinden ayrılsana?''

8. ''Aldatmanın mantığını anlamıyorum sevmiyorsan sevgilinden ayrılsana?''

9. ''Telefonla konuşurken yürümek, bunu neden yapıyorum bilmiyorum.''

9. ''Telefonla konuşurken yürümek, bunu neden yapıyorum bilmiyorum.''

10. ''Yediği ve içtiği ne varsa fotoğrafını çekip paylaşan insanlar.''

10. ''Yediği ve içtiği ne varsa fotoğrafını çekip paylaşan insanlar.''

''Sadece yemeğinizi yiyemiyor musunuz anlamıyorum.''

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11. ''Alkollüyken araba kullananları anlamıyorum, kaza yapacağını bile bile hem de...''

11. ''Alkollüyken araba kullananları anlamıyorum, kaza yapacağını bile bile hem de...''

12. ''Duş alırken şarkı söylemek.''

12. ''Duş alırken şarkı söylemek.''

''Neden yaptığıma anlam veremiyorum ama hoşuma gidiyor.''

13. ''Düğünlere dünyanın parasını vermek.''

13. ''Düğünlere dünyanın parasını vermek.''

''En pahalı düğünü yapınca daha mı güzel bi evliliğiniz oluyor?''

14. ''Yere tüküren insanlar tam anlamıyla iğrenç ve bunu neden yaptığınızı anlamıyorum.''

14. ''Yere tüküren insanlar tam anlamıyla iğrenç ve bunu neden yaptığınızı anlamıyorum.''

15. ''Toplum içinde bağıra çağıra konuşan insanlar.''

15. ''Toplum içinde bağıra çağıra konuşan insanlar.''

''Biraz daha kısık sesle konuşamıyor musunuz?''

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