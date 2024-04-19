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Çocukluklarında Yaşadıkları En Can Sıkıcı Deneyimleri Paylaşan 30 Kişi

Çocukluklarında Yaşadıkları En Can Sıkıcı Deneyimleri Paylaşan 30 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 09:04

İnsanlar çocukken hayatta birçok şeyi ilk defa ve yeni yeni tecrübe ediyorlar. Bazen başlarına oldukça can sıkan ve uğraştırıcı durumlar da gelebiliyor. Gelin bunlardan kaçında kendi çocukluğunuzu göreceksiniz bir bakalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/aglover/wors...
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''Hani bazen anneniz markette başka bir anneye rastlar ve konuşmaya başlar ya.''

''Hani bazen anneniz markette başka bir anneye rastlar ve konuşmaya başlar ya.''

''Gerçekten zamanın geçmek bilmediği nadir anlardan.''

1. ''Dolu dolu geçirilen bir okul döneminden sonra tatilin geldiği o an.''

2. ''İlk defa evcil hayvanınız öldüğünde.''

2. ''İlk defa evcil hayvanınız öldüğünde.''

3. ''Boş bulunup öğretmene anne demek.''

3. ''Boş bulunup öğretmene anne demek.''

4. ''Scooterın yan tarafının bileğe çarptığı o tarifsiz an.''

4. ''Scooterın yan tarafının bileğe çarptığı o tarifsiz an.''
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5. ''Derste tuvalete gitmek için izin almak zorunda kalınan o an.''

5. ''Derste tuvalete gitmek için izin almak zorunda kalınan o an.''

6. ''Matematik ödevinize yardım ederken ailenizin matematiğin ne kadar değiştiğine ya da bir işlemi neden yapamadığınıza dair yakınması.''

6. ''Matematik ödevinize yardım ederken ailenizin matematiğin ne kadar değiştiğine ya da bir işlemi neden yapamadığınıza dair yakınması.''

''O zamanlar daha gergin geçen çok nadir anlar oluyordu.''

7. ''Göz muayenesi sırasında makinenin hava üflemesi.''

7. ''Göz muayenesi sırasında makinenin hava üflemesi.''

''Üfleyeceği an gelesiye kadar olan bekleyiş çok korkutucu ve uzun geliyordu.''

8. ''Sadece birkaç dakikalığına da olsa markette aileni kaybetmenin korkusu tarih bile edilemez.''

8. ''Sadece birkaç dakikalığına da olsa markette aileni kaybetmenin korkusu tarih bile edilemez.''

9. ''Su çiçeği geçirmek.''

9. ''Su çiçeği geçirmek.''

''Ayrıca muhtemelen ailenizin uyarılarına rağmen kabarcıkları patlamadan duramazdınız.''

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10. ''Diş teli taktırmak.''

10. ''Diş teli taktırmak.''

11. ''Isırgan otuyla temas ettikten sonra ortaya çıkan kaşıntı ve kabartılar.''

11. ''Isırgan otuyla temas ettikten sonra ortaya çıkan kaşıntı ve kabartılar.''

12. ''Okula gitmek için çaresizce sabahın köründe kalktığım zamanları unutamıyorum.''

13. ''Yalınayakken legonun üstüne basmak.''

13. ''Yalınayakken legonun üstüne basmak.''

14. ''Hastayken annelerimizin zorla içirdiği tadı iğrenç öksürük şurubu.''

14. ''Hastayken annelerimizin zorla içirdiği tadı iğrenç öksürük şurubu.''

''İçene kadar da başımda beklerdi.''

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15. ''Salıncak çok yukarı çıktığında havada takla atacakmış gibi hissedilen o an.''

15. ''Salıncak çok yukarı çıktığında havada takla atacakmış gibi hissedilen o an.''

16. ''Büyük bir hevesle alınan dondurmanın yere düştüğü o an.''

16. ''Büyük bir hevesle alınan dondurmanın yere düştüğü o an.''

17. ''Bitlenmek.''

17. ''Bitlenmek.''

18. ''Çok doysan ve sevmediğin bir şey olsa bile yemeği bitirmeye zorlanmak.''

18. ''Çok doysan ve sevmediğin bir şey olsa bile yemeği bitirmeye zorlanmak.''

19. ''Bir kişi yüzünden sınıftaki herkesin ceza alması ya da tahtaya çıkarılması.''

19. ''Bir kişi yüzünden sınıftaki herkesin ceza alması ya da tahtaya çıkarılması.''
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20. ''Beden eğitimi dersinde takıma son seçilen kişi olmak.''

''Zombi salgınında arkada bırakılmış tek kişi olmak gibi hissettiriyor.''

21. ''Ders sırasında bir şey rica etmek için başka sınıfa girdiğinde herkesin sana gözünü diktiği o an.''

21. ''Ders sırasında bir şey rica etmek için başka sınıfa girdiğinde herkesin sana gözünü diktiği o an.''

22. ''Düşüp diz kapaklarını yaralamak.''

22. ''Düşüp diz kapaklarını yaralamak.''

''Zor zamanlardan geçtik.''

23. ''Metal kaydıraklar.''

23. ''Metal kaydıraklar.''

''Özellikle üstüne güneş vurduğu için çok sıcak olurdu ve tenimizi yakardı.''

24. ''Beden eğitimi dersinde istemesen de zor aktivitelere katılmaya zorlandığın an.''

24. ''Beden eğitimi dersinde istemesen de zor aktivitelere katılmaya zorlandığın an.''
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25. ''Dişini çektirmek ya da çekmek zorunda kalmak.''

25. ''Dişini çektirmek ya da çekmek zorunda kalmak.''

''Tarif edilemez bir acısı vardı...''

26. ''Benzer boyutlarda olunan bir hayvan tarafından kovalanıldığın o an.''

26. ''Benzer boyutlarda olunan bir hayvan tarafından kovalanıldığın o an.''

27. ''Hiç uykun yokken ya da bir şeyler ile uğraşırken ailenin artık yatmanı söylediği zaman.''

27. ''Hiç uykun yokken ya da bir şeyler ile uğraşırken ailenin artık yatmanı söylediği zaman.''

28. ''Sınıf başkanı olmak isteyip de olamamak.''

28. ''Sınıf başkanı olmak isteyip de olamamak.''

29. ''Kardeşin de atabilecekken ailenin büyük çocuk olduğun için çöpü sürekli sana attırdığı zamanlar.''

29. ''Kardeşin de atabilecekken ailenin büyük çocuk olduğun için çöpü sürekli sana attırdığı zamanlar.''
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30. ''Ailenin korktuğun bir hayvana seni alıştırmaya çalıştığı zaman.''

30. ''Ailenin korktuğun bir hayvana seni alıştırmaya çalıştığı zaman.''

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