Çocukluklarında Yaşadıkları En Can Sıkıcı Deneyimleri Paylaşan 30 Kişi
Çocukluklarında Yaşadıkları En Can Sıkıcı Deneyimleri Paylaşan 30 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/aglover/wors...
İnsanlar çocukken hayatta birçok şeyi ilk defa ve yeni yeni tecrübe ediyorlar. Bazen başlarına oldukça can sıkan ve uğraştırıcı durumlar da gelebiliyor. Gelin bunlardan kaçında kendi çocukluğunuzu göreceksiniz bir bakalım!
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''Hani bazen anneniz markette başka bir anneye rastlar ve konuşmaya başlar ya.''
1. ''Dolu dolu geçirilen bir okul döneminden sonra tatilin geldiği o an.''
2. ''İlk defa evcil hayvanınız öldüğünde.''
3. ''Boş bulunup öğretmene anne demek.''
4. ''Scooterın yan tarafının bileğe çarptığı o tarifsiz an.''
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5. ''Derste tuvalete gitmek için izin almak zorunda kalınan o an.''
6. ''Matematik ödevinize yardım ederken ailenizin matematiğin ne kadar değiştiğine ya da bir işlemi neden yapamadığınıza dair yakınması.''
7. ''Göz muayenesi sırasında makinenin hava üflemesi.''
8. ''Sadece birkaç dakikalığına da olsa markette aileni kaybetmenin korkusu tarih bile edilemez.''
9. ''Su çiçeği geçirmek.''
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10. ''Diş teli taktırmak.''
11. ''Isırgan otuyla temas ettikten sonra ortaya çıkan kaşıntı ve kabartılar.''
12. ''Okula gitmek için çaresizce sabahın köründe kalktığım zamanları unutamıyorum.''
13. ''Yalınayakken legonun üstüne basmak.''
14. ''Hastayken annelerimizin zorla içirdiği tadı iğrenç öksürük şurubu.''
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15. ''Salıncak çok yukarı çıktığında havada takla atacakmış gibi hissedilen o an.''
16. ''Büyük bir hevesle alınan dondurmanın yere düştüğü o an.''
17. ''Bitlenmek.''
18. ''Çok doysan ve sevmediğin bir şey olsa bile yemeği bitirmeye zorlanmak.''
19. ''Bir kişi yüzünden sınıftaki herkesin ceza alması ya da tahtaya çıkarılması.''
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20. ''Beden eğitimi dersinde takıma son seçilen kişi olmak.''
21. ''Ders sırasında bir şey rica etmek için başka sınıfa girdiğinde herkesin sana gözünü diktiği o an.''
22. ''Düşüp diz kapaklarını yaralamak.''
23. ''Metal kaydıraklar.''
24. ''Beden eğitimi dersinde istemesen de zor aktivitelere katılmaya zorlandığın an.''
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25. ''Dişini çektirmek ya da çekmek zorunda kalmak.''
26. ''Benzer boyutlarda olunan bir hayvan tarafından kovalanıldığın o an.''
27. ''Hiç uykun yokken ya da bir şeyler ile uğraşırken ailenin artık yatmanı söylediği zaman.''
28. ''Sınıf başkanı olmak isteyip de olamamak.''
29. ''Kardeşin de atabilecekken ailenin büyük çocuk olduğun için çöpü sürekli sana attırdığı zamanlar.''
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30. ''Ailenin korktuğun bir hayvana seni alıştırmaya çalıştığı zaman.''
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