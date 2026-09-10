article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çocukluğunda Kumdan Kaleler Yapıyordu: 20 Yılda Kendi 48 Kuleli Kalesini İnşa Etti

Çocukluğunda Kumdan Kaleler Yapıyordu: 20 Yılda Kendi 48 Kuleli Kalesini İnşa Etti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 15:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brezilya'nın güneyindeki Joinville kentinde, sıradan bir mahallenin ortasında dört katlı beyaz bir kale yükseliyor. Yapının arkasında ne bir mimarlık ofisi ne de hazır bir proje var; sadece çocukluğunda sahilde kumdan kaleler yapan bir adamın hayali var. 

Masör olarak çalışan Leonardo Coradelli, 1996'da temel attı ve yirmi yılı aşkın süre boyunca gündüz kliniğinde, akşam ise kendi şantiyesinde çalıştı. Sonuçta ortaya 48 kulesi, 21 odası ve çeşmeli havuzu olan 700 metrekarelik bir şato çıktı!

Kaynak / Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Joinville'in Ortasında 48 Kuleli Bir Kale

Joinville'in Ortasında 48 Kuleli Bir Kale

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletine bağlı Joinville kentinin Itaum mahallesinde, Petrópolis Sokağı'nda sıradan binaların arasında dört katlı bir kale yükseliyor. Beyaz duvarları, kemerli pencereleri ve yeşil vitraylarıyla yapı, çevresindeki kentsel dokunun içinde bir masal sahnesi gibi duruyor.

Kalede 16 büyük, 32 küçük olmak üzere toplam 48 kule bulunuyor. Kapalı alanı 700 metrekareyi aşan yapıyı bir mimar ya da hazır bir proje değil; masör olarak çalışan Leonardo Coradelli'nin çocukluk hayali şekillendirdi.

Her Şey Sahilde Yapılan Kum Kalelerle Başladı

Her Şey Sahilde Yapılan Kum Kalelerle Başladı

Coradelli, kaleyi neden yaptığını 2016'da yerel televizyona verdiği röportajda anlatmıştı: 'Küçüktüm, sahilde kumdan kaleler yapıyordum. Kendime bir ev yapmam gerekecek, diyordum.'

Yapının hiçbir modeli, kopya alınan bir örneği yoktu. Tasarım tamamen Coradelli'nin kafasındaki görüntüye dayanıyordu; hatta işe başladığında kalenin sonunda nasıl bir şeye dönüşeceğine dair net bir fikri bile bulunmuyordu.

14 Yaşında Evden Ayrıldı, Masörlükle Hayatını Kurdu

14 Yaşında Evden Ayrıldı, Masörlükle Hayatını Kurdu

Coradelli'nin çocukluğu zorlu geçti. Kardeşleriyle birlikte tarlada çalıştı, 14 yaşında evden ayrıldı ve kendi ayakları üzerinde durmak zorunda kaldı.

Yıllar içinde masör olarak kendi kliniğini kurdu ve hayatını bu işle kazandı. Ama çocukluğundan kalan kale fikrinden hiçbir zaman vazgeçmedi.

Gündüz Klinikte, Akşam İnşaatta: 20 Yıl Süren Tek Kişilik Şantiye

Gündüz Klinikte, Akşam İnşaatta: 20 Yıl Süren Tek Kişilik Şantiye

İnşaat 1996'da başladı ve yirmi yılı aşkın sürdü. Coradelli gündüzleri saat 18.00'e kadar kliniğinde çalışıyor, ardından eve dönüp gece 23.00'e kadar kalenin inşaatında ter döküyordu.

Aynı röportajda bu emeği iki cümleyle özetlemişti: 'Burada çok ter var. Ama şimdi kendimi bir kral gibi hissediyorum.'

Dört Katta 21 Oda, Yedi Salon ve Çeşmeli Havuz

Dört Katta 21 Oda, Yedi Salon ve Çeşmeli Havuz

Kale dört kattan oluşuyor ve içinde toplam 21 oda var: Yedi salon, altı yatak odası, beş banyo ve üç mutfak. Zemin katta Coradelli'nin kendi konutu bulunuyor.

Bahçede çeşmeli bir havuz, cephede ise kemerler ve yeşil vitraylı pencereler yer alıyor. Kullanılan malzemeler ise oldukça sıradan: Kaba kum, çimento, tuğla ve beyaz boya.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maliyeti 300 Bin Real, Mirası Bir Aile Hikayesi

Maliyeti 300 Bin Real, Mirası Bir Aile Hikayesi

Coradelli, kaleye toplamda yaklaşık 300 bin Brezilya reali harcadığını söylüyordu. Bu rakam yirmi yıla yayılmış bir bütçeydi; yani tek seferde ödenen bir servet değil, uzun yıllar boyunca parça parça biriken bir yatırım.

Leonardo Coradelli 19 Haziran 2024'te 74 yaşında hayatını kaybetti ve ölümüne kadar ailesiyle birlikte kalede yaşadı. Torunu okulda arkadaşlarına 'dedemin kalesi var' dediğinde kimse inanmıyordu; oysa yapı bugün Joinville'in tanınmış simgelerinden biri.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın