Çocukluğunda Kumdan Kaleler Yapıyordu: 20 Yılda Kendi 48 Kuleli Kalesini İnşa Etti
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Brezilya'nın güneyindeki Joinville kentinde, sıradan bir mahallenin ortasında dört katlı beyaz bir kale yükseliyor. Yapının arkasında ne bir mimarlık ofisi ne de hazır bir proje var; sadece çocukluğunda sahilde kumdan kaleler yapan bir adamın hayali var.
Masör olarak çalışan Leonardo Coradelli, 1996'da temel attı ve yirmi yılı aşkın süre boyunca gündüz kliniğinde, akşam ise kendi şantiyesinde çalıştı. Sonuçta ortaya 48 kulesi, 21 odası ve çeşmeli havuzu olan 700 metrekarelik bir şato çıktı!
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Joinville'in Ortasında 48 Kuleli Bir Kale
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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