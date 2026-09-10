Çocukluğunda Kumdan Kaleler Yapıyordu: 20 Yılda Kendi 48 Kuleli Kalesini İnşa Etti

Brezilya'nın güneyindeki Joinville kentinde, sıradan bir mahallenin ortasında dört katlı beyaz bir kale yükseliyor. Yapının arkasında ne bir mimarlık ofisi ne de hazır bir proje var; sadece çocukluğunda sahilde kumdan kaleler yapan bir adamın hayali var.

Masör olarak çalışan Leonardo Coradelli, 1996'da temel attı ve yirmi yılı aşkın süre boyunca gündüz kliniğinde, akşam ise kendi şantiyesinde çalıştı. Sonuçta ortaya 48 kulesi, 21 odası ve çeşmeli havuzu olan 700 metrekarelik bir şato çıktı!

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