Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Çocukların Telefon ve Tableti Bırakmasını Sağlayacak 15 Oyuncak

etiket Çocukların Telefon ve Tableti Bırakmasını Sağlayacak 15 Oyuncak

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 13:03

Çocuklarınızın elinden telefonu ve tableti almakta zorlanıyor musunuz? Endişelenmeyin, sizin için çözümü bulduk. Çocuklarınızın teknolojik cihazlara olan bağımlılığını kırabilecek, onları eğlenceli ve öğretici bir dünyaya çekecek 15 oyuncak seçtik. Bu oyuncaklar, çocuklarınızın hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak. 

Bu içerik 01.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. FUNOMOCYA'nın sunduğu çocuk bateri seti, çocuğunuzun teknoloji bağımlılığını bir kenara bırakıp müziğin büyülü dünyasına adım atmasını sağlayacak!

1. FUNOMOCYA'nın sunduğu çocuk bateri seti, çocuğunuzun teknoloji bağımlılığını bir kenara bırakıp müziğin büyülü dünyasına adım atmasını sağlayacak!

Bu davul seti, çocukların ritim duygusunu geliştiren, müziğe olan ilgilerini artıran ve aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan bir araç. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

2. CapellaWoodWorks Ahşap Blok Oyunu Puzzle Zeka Bulmaca

2. CapellaWoodWorks Ahşap Blok Oyunu Puzzle Zeka Bulmaca

CapellaWoodWorks tarafından üretilen Ahşap Blok Oyunu Puzzle Zeka Bulmaca, çocukların taktik yeteneklerini geliştirmek için mükemmel bir seçenektir. Bu oyun, çocukların dikkatlerini toplamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda ekran süresine ihtiyaç duymadan becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

3. Think Master Memory Chess Zeka Oyunu Renklerle Hafıza ve Zihin Geliştirme Satrancı

3. Think Master Memory Chess Zeka Oyunu Renklerle Hafıza ve Zihin Geliştirme Satrancı

Zeka oyunları kategorisinde yer alan ürün sadece keyifli ve eğlenceli vakit geçirmenizi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda çocuklarınızın hafızasını da güçlendirecek bir etkiye sahiptir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

4 yaşındaki kızım için aldık ama ailece oynamayı çok sevdik. Çok eğlenceli ve hafıza geliştirici bir oyun. ❤️

Amazon

4. NATIONAL GEOGRAPHIC markasının 4 parçadan oluşan kırılabilir jeoloji bilim seti, koruyucu gözlük ve ayrıntılı bir öğrenme kılavuzu içeriyor.

4. NATIONAL GEOGRAPHIC markasının 4 parçadan oluşan kırılabilir jeoloji bilim seti, koruyucu gözlük ve ayrıntılı bir öğrenme kılavuzu içeriyor.

Çocuklar, bu setle birlikte gelen ve çeşitli değerli taşları barındıran kırılabilir kayaları çok sevecekler. Bu eğlenceli ve eğitici bilim seti sayesinde çocuğunuzun hem doğaya hem jeolojiye olan ilgisi ve bilgisi artacak. Ekrana bakma süreleri azalacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Biri hariç tüm jeotları kırmak oldukça kolaydı. Ve hepsinin kalitesinden memnunum. Paketleme çok güvenli ve zamanında geldi.

Amazon

5. B&Julian 3D IQ Ahşap Yapboz 9 Mini Yapboz Seti

5. B&Julian 3D IQ Ahşap Yapboz 9 Mini Yapboz Seti

'3D IQ Puzzle' adlı 9 parçalı ahşap yapboz seti, düşünce sporlarına meraklı çocuklar için ideal bir seçenek olabilir. Zor ve sıra dışı bir sabır oyunu olan bu set, çocukları telefonlarından uzaklaştırmak ve onları daha yaratıcı ve analitik düşünmeye teşvik etmek için mükemmel bir seçenek olacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çocuklarınızın oyun oynarken çalışmasını sağlamak için iyi bir ürün;)

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. BINZKBB Manyetik 110 adet Mıknatıslı Yapı Taşları

6. BINZKBB Manyetik 110 adet Mıknatıslı Yapı Taşları

BINZKBB'nin 110 parçalık manyetik yapı taşı seti, çocukların erken yaşlarda renklerin gücünü, geometrik şekilleri, sayıları, manyetik kutupları ve mimari tasarımı anlamalarına yardımcı olur. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün çok kaliteli, çok eğlenceli, ışıkları mıknatıslı olması ,misket kaydırağı olarak kullanılabilmesi harika. Kız erkek tüm çocukların favorisi oldu. Tavsiye ederim.

Amazon

7. Ingenious Machines DIY RC İnşaat Araç Yapı Seti

7. Ingenious Machines DIY RC İnşaat Araç Yapı Seti

Bu inşaat ekipmanı yapım seti, tam 240 parçadan oluşur ve bu parçaları kullanarak dört farklı inşaat aracı oluşturabilirsiniz. Bu sette bir vinç, bir forklift, bir buldozer ve bir damperli kamyon bulunmaktadır. Bu set, 6 ila 9 yaş arası erkek çocuklarına hitap eder ve onların en sevdiği oyuncaklardan biri olacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

8. Çocuğunuzun sürekli tablet ile oynamasını engellemek için bu yaz onu açık havada vakit geçirmeye yönlendirin.

8. Çocuğunuzun sürekli tablet ile oynamasını engellemek için bu yaz onu açık havada vakit geçirmeye yönlendirin.

Açık hava aktiviteleri, çocukların yaratıcılıklarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Golf gibi oyunlar, strateji ve odaklanma yeteneklerini artırırken, aynı zamanda fiziksel aktiviteyi de teşvik eder. Ayrıca, çocuklarınızın doğayla daha fazla bağlantı kurmasını ve çevrelerini daha iyi anlamasını sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

9. TAMAGOTCHI Bandai Benekli Gövde Shell Zincirli - Sanal Gerçeklik Evcil Hayvanı

9. TAMAGOTCHI Bandai Benekli Gövde Shell Zincirli - Sanal Gerçeklik Evcil Hayvanı

'Sanal Gerçeklik Evcil Hayvanı'  oyuncağıyla, evcil hayvanınızı besleyebilir, ışıkları açıp kapatabilir, onunla oynayabilir, ilaç verebilir, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra temizleyebilir ve sağlık durumunu kontrol edebilirsiniz. Bu oyuncak, çocukların evcil hayvan bakımı konusunda bilinçlenmelerini sağlar ve aynı zamanda eğlenceli bir deneyim sunacaktır!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

10. Kartlarınızı doğru oynayın ve bol bol gülmeye hazır olun!

10. Kartlarınızı doğru oynayın ve bol bol gülmeye hazır olun!

Bir aile oyunu olan bu kart oyunu, tüm aile bireylerinin katılımına açık ve uzun zamandır unutulmuş neşeli anıları canlandıracak, kahkahalarınızı yeniden duymanızı sağlayacak bir oyun. Oyunun amacı, elinizdeki tüm kartlardan kurtulmak ve böylece oyunu kazanmaktır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çocuklar ve ebeveynler için çok eğlenceli bir oyun. Tavsiye ederim

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. SES Creative Makas Kullanmayı Öğreniyorum - Hayvan Seti çocukların ellerinden telefonları bırakmalarını sağlayacak!

11. SES Creative Makas Kullanmayı Öğreniyorum - Hayvan Seti çocukların ellerinden telefonları bırakmalarını sağlayacak!

SES Creative'in 'Makas Kullanmayı Öğrenme' oyuncağı, çocukların el becerilerini ve konsantrasyonlarını geliştirmek için mükemmel bir araçtır. Bu set, çocukların hayvan figürlerini keserek yapbozlar oluşturabilecekleri 9 adet kılavuz çizgili hayvan resmi içeriyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çocukların çizgiler yardımıyla kesmelerine yardımcı olmak için mükemmeldir. Küçük sayfalar var ama aynı zamanda büyük A4 sayfalar da var.

Amazon

12. Kazı Kazan Kağıdı Sanat Seti, 50 Yaprak Gökkuşağı Sihirli Karalama Sanatı

12. Kazı Kazan Kağıdı Sanat Seti, 50 Yaprak Gökkuşağı Sihirli Karalama Sanatı

Gökkuşağı Kağıt Zanaat Kiti çizim yeteneklerini, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirebilecek bir ürün. Bu kit, sadece yeteneklerinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda çocuklarınıza keyifli zamanlar geçirme fırsatı da sunar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

13. NANASO 5 Adet Paraşüt Oyuncağı

13. NANASO 5 Adet Paraşüt Oyuncağı

Bu paraşüt oyuncağı, gerçek bir iniş durumunu adeta canlandırırken, çocukların bilgisayar oyunlarına olan bağımlılığını azaltır. Aynı zamanda çocukların manipülatif yeteneklerini, operasyonel becerilerini, zekasını ve yaratıcılığını geliştirir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

14. Ahşap Eğitici Oyuncak Montessori Çöp Adam

14. Ahşap Eğitici Oyuncak Montessori Çöp Adam

Bu oyuncak, çocuğun motor becerilerini, yaratıcılığını, problem çözme ve odaklanma yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Tek yapılması gereken çöp adamı karttaki şekillere göre yönlendirmek!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok teşekkürler beklediğim gibi geldi. Eğitici ve eğlenceli bir oyuncak tavsiye ederim. 😌😌

Amazon

15. McDou Manyetik Taşlar, Manyetik Taşlar ve Bloklar Seti 140 Parça

15. McDou Manyetik Taşlar, Manyetik Taşlar ve Bloklar Seti 140 Parça

McDou Manyetik Taşlar, bir oyuncak seti olarak çocukların hayal gücünü genişletmeyi amaçlar. Bu set, çeşitli manyetik taşlar ve bloklar içerir. Çocuklar, bu taşları ve blokları kullanarak farklı yapılar oluşturabilirler. Bu, onların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini teşvik edecek!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?