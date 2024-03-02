Çocukların Telefon ve Tableti Bırakmasını Sağlayacak 15 Oyuncak
Çocukların Telefon ve Tableti Bırakmasını Sağlayacak 15 Oyuncak
Çocuklarınızın elinden telefonu ve tableti almakta zorlanıyor musunuz? Endişelenmeyin, sizin için çözümü bulduk. Çocuklarınızın teknolojik cihazlara olan bağımlılığını kırabilecek, onları eğlenceli ve öğretici bir dünyaya çekecek 15 oyuncak seçtik. Bu oyuncaklar, çocuklarınızın hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak.
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1. FUNOMOCYA'nın sunduğu çocuk bateri seti, çocuğunuzun teknoloji bağımlılığını bir kenara bırakıp müziğin büyülü dünyasına adım atmasını sağlayacak!
2. CapellaWoodWorks Ahşap Blok Oyunu Puzzle Zeka Bulmaca
3. Think Master Memory Chess Zeka Oyunu Renklerle Hafıza ve Zihin Geliştirme Satrancı
4. NATIONAL GEOGRAPHIC markasının 4 parçadan oluşan kırılabilir jeoloji bilim seti, koruyucu gözlük ve ayrıntılı bir öğrenme kılavuzu içeriyor.
5. B&Julian 3D IQ Ahşap Yapboz 9 Mini Yapboz Seti
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6. BINZKBB Manyetik 110 adet Mıknatıslı Yapı Taşları
7. Ingenious Machines DIY RC İnşaat Araç Yapı Seti
8. Çocuğunuzun sürekli tablet ile oynamasını engellemek için bu yaz onu açık havada vakit geçirmeye yönlendirin.
9. TAMAGOTCHI Bandai Benekli Gövde Shell Zincirli - Sanal Gerçeklik Evcil Hayvanı
10. Kartlarınızı doğru oynayın ve bol bol gülmeye hazır olun!
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11. SES Creative Makas Kullanmayı Öğreniyorum - Hayvan Seti çocukların ellerinden telefonları bırakmalarını sağlayacak!
12. Kazı Kazan Kağıdı Sanat Seti, 50 Yaprak Gökkuşağı Sihirli Karalama Sanatı
13. NANASO 5 Adet Paraşüt Oyuncağı
14. Ahşap Eğitici Oyuncak Montessori Çöp Adam
15. McDou Manyetik Taşlar, Manyetik Taşlar ve Bloklar Seti 140 Parça
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