Çocukları Olmasaydınız, Anne ve Babanızla Yine de Tanışmak İster miydiniz?

Durun hemen kızmayın. Ebeveynlerimizin başımızın üstünde yeri var. Fakat biraz da eğri oturup doğru konuşmak lazım, dizi film karakterlerinden eksik bir yanı kalmayan anne babalar da yok değil!

Çevrenize şöyle bir göz atarsanız, ne demek istediğimizi anlayacaksınız.