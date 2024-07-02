Çocukları Olmasaydınız, Anne ve Babanızla Yine de Tanışmak İster miydiniz?
Çocukları Olmasaydınız, Anne ve Babanızla Yine de Tanışmak İster miydiniz?
Evlat sonuçta, atsan atılmaz satsan satılmaz...Peki anne babalar için durum nasıl? Aynı cümleyi kurabilir misiniz? Sosyal medyada Doğu Demirkol'un bir söyleşisinde ortaya attığı sözler tartışmaya açıldı.
Anne ve babalarınızın çocukları olmasaydınız, yine de anne ve babanızla tanışmak ister miydiniz?
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Bu gözler ne anne babalar gördü, hey yavrum hey!
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Peki anne babalarımızın çocukları olmasaydık, yine de onlarla tanışmak ister miydik? Ya da bizim çocuklarımız, aynı şekilde bizimle tanışmak ister miydi?
Oldukça tartışmalı bir konu olunca, gelen yorumların da ardı arkası kesilmiyor.
Kimisi annesinin en yakın arkadaşı olacağını düşünüyor.
Kimisi de hele ki annesiyle tanışmanın zorluğundan bahsediyor.
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"Onlar da beni tanımak istemezlerdi..."
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Peki siz kararınızı verdiniz mi?
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Haydi yorumlara...
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