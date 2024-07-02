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Çocukları Olmasaydınız, Anne ve Babanızla Yine de Tanışmak İster miydiniz?

Çocukları Olmasaydınız, Anne ve Babanızla Yine de Tanışmak İster miydiniz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.07.2024 - 09:42

Evlat sonuçta, atsan atılmaz satsan satılmaz...Peki anne babalar için durum nasıl? Aynı cümleyi kurabilir misiniz? Sosyal medyada Doğu Demirkol'un bir söyleşisinde ortaya attığı sözler tartışmaya açıldı. 

Anne ve babalarınızın çocukları olmasaydınız, yine de anne ve babanızla tanışmak ister miydiniz?

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Bu gözler ne anne babalar gördü, hey yavrum hey!

Bu gözler ne anne babalar gördü, hey yavrum hey!

Durun hemen kızmayın. Ebeveynlerimizin başımızın üstünde yeri var. Fakat biraz da eğri oturup doğru konuşmak lazım, dizi film karakterlerinden eksik bir yanı kalmayan anne babalar da yok değil!

Çevrenize şöyle bir göz atarsanız, ne demek istediğimizi anlayacaksınız.

Peki anne babalarımızın çocukları olmasaydık, yine de onlarla tanışmak ister miydik? Ya da bizim çocuklarımız, aynı şekilde bizimle tanışmak ister miydi?

Peki anne babalarımızın çocukları olmasaydık, yine de onlarla tanışmak ister miydik? Ya da bizim çocuklarımız, aynı şekilde bizimle tanışmak ister miydi?

Bir sosyal medya kullanıcısı, Doğu Demirkol'un söyleşisinde ortaya atmış olduğu bu fikri hesabında paylaşınca birbirinden farklı yorumlar geldi.

Siz bu soruya ne cevap vereceğinize karar vermeden önce, dilerseniz gelin cevaplara bir bakalım.

Oldukça tartışmalı bir konu olunca, gelen yorumların da ardı arkası kesilmiyor.

Oldukça tartışmalı bir konu olunca, gelen yorumların da ardı arkası kesilmiyor.
twitter.com

Kimisi annesinin en yakın arkadaşı olacağını düşünüyor.

Kimisi annesinin en yakın arkadaşı olacağını düşünüyor.
twitter.com

Kimisi de hele ki annesiyle tanışmanın zorluğundan bahsediyor.

Kimisi de hele ki annesiyle tanışmanın zorluğundan bahsediyor.
twitter.com
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"Onlar da beni tanımak istemezlerdi..."

"Onlar da beni tanımak istemezlerdi..."
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Peki siz kararınızı verdiniz mi?

Peki siz kararınızı verdiniz mi?
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Haydi yorumlara...

Haydi yorumlara...
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