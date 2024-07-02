Sevgiliye 2. Mesajı Atıp Atmama Konusunda İkiye Bölünen Sosyal Medya Kullanıcıları

Her ilişkinin dinamiği farklı olsa da bazı konularda dertler aynı olabiliyor. İlişkilerde genellikle bir taraf darlandığını düşünürken, bir taraf ise 2. mesajı atarken bile kırk defa düşünüyor. Sosyal medyada da bir kullanıcının tartışma başlatan bir paylaşımının altına aynı derten muzdarip olanlar toplandı. Pek kim haklı?