Sevgiliye 2. Mesajı Atıp Atmama Konusunda İkiye Bölünen Sosyal Medya Kullanıcıları
Sevgiliye 2. Mesajı Atıp Atmama Konusunda İkiye Bölünen Sosyal Medya Kullanıcıları
Her ilişkinin dinamiği farklı olsa da bazı konularda dertler aynı olabiliyor. İlişkilerde genellikle bir taraf darlandığını düşünürken, bir taraf ise 2. mesajı atarken bile kırk defa düşünüyor. Sosyal medyada da bir kullanıcının tartışma başlatan bir paylaşımının altına aynı derten muzdarip olanlar toplandı. Pek kim haklı?
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Tartışma başlatan Tweet bu oldu👇
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Darlamalı aşk isteyen sosyal medya kullanıcısına gelen ve en çok beğeni alan yorum ise yarası olan bu kullanıcı oldu👇
Olaya farklı gözle bakanlar da var👇
Kiminde de fobi oluşmuş👇
Bir karar verin🤨
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''Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım; kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım...''
Konuyla alakasız ama🫠
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