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Sevgiliye 2. Mesajı Atıp Atmama Konusunda İkiye Bölünen Sosyal Medya Kullanıcıları

Sevgiliye 2. Mesajı Atıp Atmama Konusunda İkiye Bölünen Sosyal Medya Kullanıcıları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 08:55 Son Güncelleme: 02.07.2024 - 09:00

Her ilişkinin dinamiği farklı olsa da bazı konularda dertler aynı olabiliyor. İlişkilerde genellikle bir taraf darlandığını düşünürken, bir taraf ise 2. mesajı atarken bile kırk defa düşünüyor. Sosyal medyada da bir kullanıcının tartışma başlatan bir paylaşımının altına aynı derten muzdarip olanlar toplandı. Pek kim haklı?

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Tartışma başlatan Tweet bu oldu👇

Tartışma başlatan Tweet bu oldu👇
twitter.com

Darlamalı aşk isteyen sosyal medya kullanıcısına gelen ve en çok beğeni alan yorum ise yarası olan bu kullanıcı oldu👇

Darlamalı aşk isteyen sosyal medya kullanıcısına gelen ve en çok beğeni alan yorum ise yarası olan bu kullanıcı oldu👇

Olaya farklı gözle bakanlar da var👇

Olaya farklı gözle bakanlar da var👇
twitter.com

Kiminde de fobi oluşmuş👇

Kiminde de fobi oluşmuş👇
twitter.com

Bir karar verin🤨

Bir karar verin🤨
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

''Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım; kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım...''

''Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım; kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım...''
twitter.com
twitter.com

Konuyla alakasız ama🫠

Konuyla alakasız ama🫠
twitter.com
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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