Çocukları İçin Resmen "Birbirlerine Katlanan" Eski Çift Kim Kardashian ve Kanye West Bir Araya Geldi
Çocukları İçin Resmen "Birbirlerine Katlanan" Eski Çift Kim Kardashian ve Kanye West Bir Araya Geldi
Olaylı boşanmalarının ardından çocukları için bir araya gelen Kim Kardashian ve Kanye West, kızları North için akşam yemeğinde buluştu. Detaylar 👇
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Kanye West ve Kim Kardashian'ın olaylı ilişikleri kadar bir o kadar olaylı olan boşanmalarını da duymuşsunuzdur.
Çiftin North, Saint, Chicago ve Psalm isimli 2 tane kız 2 tane erkek dört tane çocukları var.
Geçtiğimiz hafta oğulları Saint'in basketbol maçı için bir araya gelen ikilinin kameralara birlikte yansıması olukça ses getirmişti.
Kim Kardashian ve Kanye West, Ye'nin yeni albümünü tanıtan ürünler giyen North ve arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktılar ve çocuklarının iyiliği için çalkantılı geçmişlerini bir kenara bıraktılar.
Ünlü eski sevgililer Salı gecesi Malibu'daki Nobu'da ayrı ayrı kameraya yakalandılar. Kim Kardashian kızı Northla birlikte restauranta giriş yaptı.
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Kim Kardashian’ın kızı North West bir grup arkadaşıyla birlikteydi. Kanye'nin daha sonra ayrı olarak katıldığı yemeğe yeni karısı Bianca Censori olmadan gitti.
Garipliklerine aşina olduğumuz Kanye ise yüzündeki maskeyle mekana giriş yaptı, yine bizi şaşırtmadı...
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