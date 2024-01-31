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Çocukları İçin Resmen "Birbirlerine Katlanan" Eski Çift Kim Kardashian ve Kanye West Bir Araya Geldi

Çocukları İçin Resmen "Birbirlerine Katlanan" Eski Çift Kim Kardashian ve Kanye West Bir Araya Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 23:29

Olaylı boşanmalarının ardından çocukları için bir araya gelen Kim Kardashian ve Kanye West, kızları  North için akşam yemeğinde buluştu. Detaylar 👇

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Kanye West ve Kim Kardashian'ın olaylı ilişikleri kadar bir o kadar olaylı olan boşanmalarını da duymuşsunuzdur.

Kanye West ve Kim Kardashian'ın olaylı ilişikleri kadar bir o kadar olaylı olan boşanmalarını da duymuşsunuzdur.

Çiftin North, Saint, Chicago ve Psalm isimli 2 tane kız 2 tane erkek dört tane çocukları var.

Çiftin North, Saint, Chicago ve Psalm isimli 2 tane kız 2 tane erkek dört tane çocukları var.

Geçtiğimiz hafta oğulları Saint'in basketbol maçı için bir araya gelen ikilinin kameralara birlikte yansıması olukça ses getirmişti.

Geçtiğimiz hafta oğulları Saint'in basketbol maçı için bir araya gelen ikilinin kameralara birlikte yansıması olukça ses getirmişti.

Kim Kardashian ve Kanye West, Ye'nin yeni albümünü tanıtan ürünler giyen North ve arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktılar ve çocuklarının iyiliği için çalkantılı geçmişlerini bir kenara bıraktılar.

Kim Kardashian ve Kanye West, Ye'nin yeni albümünü tanıtan ürünler giyen North ve arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktılar ve çocuklarının iyiliği için çalkantılı geçmişlerini bir kenara bıraktılar.
imagez.tmz.com

Ünlü eski sevgililer Salı gecesi Malibu'daki Nobu'da ayrı ayrı kameraya yakalandılar. Kim Kardashian kızı Northla birlikte restauranta giriş yaptı.

Ünlü eski sevgililer Salı gecesi Malibu'daki Nobu'da ayrı ayrı kameraya yakalandılar. Kim Kardashian kızı Northla birlikte restauranta giriş yaptı.
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Kim Kardashian’ın kızı North West bir grup arkadaşıyla birlikteydi. Kanye'nin daha sonra ayrı olarak katıldığı yemeğe yeni karısı Bianca Censori olmadan gitti.

Kim Kardashian’ın kızı North West bir grup arkadaşıyla birlikteydi. Kanye'nin daha sonra ayrı olarak katıldığı yemeğe yeni karısı Bianca Censori olmadan gitti.
imagez.tmz.com

Garipliklerine aşina olduğumuz Kanye ise yüzündeki maskeyle mekana giriş yaptı, yine bizi şaşırtmadı...

Garipliklerine aşina olduğumuz Kanye ise yüzündeki maskeyle mekana giriş yaptı, yine bizi şaşırtmadı...

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