Çocuk Yardımı Ne Kadar Oldu? Yeni Doğan Çocuk Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereye Yapılır?

Anne ve babalar, doğum yardımı için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabilirler. Bu kapsamda ebeveynler, ilgili nüfus müdürlüğünde yeni doğan çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kayıt işlemini yaptırdıktan sonra, 'Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi' doldurulmalılar. Doğru bilgiler ile eksiksiz bir şekilde doldurulan ve imzalanan dilekçeyi ise şahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yolu ile gönderebilirler.

Yurt dışında yaşayanlar ise başvuru için Büyükelçilik ve Konsolosluklar'a dilekçe vermeliler.