Çocuk Yardımı Ne Kadar Oldu? Yeni Doğan Çocuk Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereye Yapılır?
Çocuk Yardımı Ne Kadar Oldu? Yeni Doğan Çocuk Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereye Yapılır?
Aile Yılı Tanıtım Programı kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum yardımlarının artırıldığını duyurdu. Aile kurmayı teşvik etmek adına hazırlanan destek paketinde yer alan evlenecek gençlere faizsiz kredi ve yeni doğan çocuklar için verilen doğum yardımları ilk, ikinci ve üçüncü çocuklar için ne kadar olacağı belli oldu. Peki, çocuk yardımı ne kadar oldu? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır?
İşte, detaylar...
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2025 yılının Aile yılı ilan edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile Yılı Tanıtım Programı" kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı.
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Çocuk (Doğum) Yardımı Ne Kadar Oldu?
Tanıtım programında yapılan duyurunun ardından T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da çocuk yardımının devreye alınacağına dair açıklama geldi.
Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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