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Çocuk Yardımı Ne Kadar Oldu? Yeni Doğan Çocuk Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereye Yapılır?

Çocuk Yardımı Ne Kadar Oldu? Yeni Doğan Çocuk Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır, Nereye Yapılır?

Bebek
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 15:41

Aile Yılı Tanıtım Programı kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum yardımlarının artırıldığını duyurdu. Aile kurmayı teşvik etmek adına hazırlanan destek paketinde yer alan evlenecek gençlere faizsiz kredi ve yeni doğan çocuklar için verilen doğum yardımları ilk, ikinci ve üçüncü çocuklar için ne kadar olacağı belli oldu. Peki, çocuk yardımı ne kadar oldu? Çocuk yardımı başvurusu nasıl yapılır? 

İşte, detaylar...

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2025 yılının Aile yılı ilan edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile Yılı Tanıtım Programı" kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı.

2025 yılının Aile yılı ilan edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile Yılı Tanıtım Programı" kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı.

Yeni evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen faizsiz kredi desteği 81 ilde devreye sokulurken, yeni doğan çocuk yardımları da artırıldı.

Çocuk (Doğum) Yardımı Ne Kadar Oldu?

Çocuk (Doğum) Yardımı Ne Kadar Oldu?

  • Yeni doğacak ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL,

  • 2. çocuk için her ay 1.500 TL,

  • 3. ve sonraki çocuklar için her ay 5.000 TL yardım yapılacak.

Tanıtım programında yapılan duyurunun ardından T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da çocuk yardımının devreye alınacağına dair açıklama geldi.

Tanıtım programında yapılan duyurunun ardından T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da çocuk yardımının devreye alınacağına dair açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı konuya ilişkin açıklamasında, 

'Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. 

Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.' ifadelerine yer verdi.

Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Anne ve babalar, doğum yardımı için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabilirler. Bu kapsamda ebeveynler, ilgili nüfus müdürlüğünde yeni doğan çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kayıt işlemini yaptırdıktan sonra, 'Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi' doldurulmalılar. Doğru bilgiler ile eksiksiz bir şekilde doldurulan ve imzalanan dilekçeyi ise şahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yolu ile gönderebilirler. 

Yurt dışında yaşayanlar ise başvuru için Büyükelçilik ve Konsolosluklar'a dilekçe vermeliler.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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