Coachella 2026’da Sahneye Damga Vuran Şarkılar

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
15.05.2026 - 19:01

Her yıl müzik dünyasının nabzını tutan Coachella'da bu seneki performanslar da yine çok konuşuldu! Özellikle sosyal medyada yarattığı ilgi ile oldukça viral oldular. Bu içerikte festivalde sahne performansları ile en çok konuşulan isimleri sıralayacağız 👇

1. Justin Bieber - Baby

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Justin Bieber’ın “Baby” performansı oldu. Daha ilk nota duyulur duyulmaz kalabalık büyük bir çoşkuyla yankılandı.

2. Karol G - Tropicoqueta

Çöl havasını anında tropik bir partiye dönüştüren ortamın sahibi Tropicoqueta şarkısı ile Karol G oldu. Ritim girer girmez kalabalık yerinde sabit kalmayı bıraktı, herkes aynı anda dans moduna geçti!

3. Sabrina Carpenter - Please Please Please

Bu şarkıyı kulaklıkla dinlerken bile büyük bir zevk duyarken bir de canlı dinlemek ne büyük bir deneyim! Şarkı başladığı anda herkesin yüzündeki o hafif gülümsemeyi görebilirsiniz. Çünkü bu parça tam anlamıyla modern pop'u temsil ediyor.

4. Madonna & Sabrina Carpenter - Like A Prayer

Gecenin en olay performanslarından biri de 'Like A Prayer' şarkısıydı. Şarkı başlamadan önce bile sahnedeki gerilimi hissedebilirdiniz. Sanki sahnede büyük bir olaya şahitlik ediliyormuş gibiydi.

5. PinkPantheress - STATESIDE

Bu şarkı çaldığı anda ortam bir anda gece festivaline dönüştü. Büyük gösteriler yerine insanı içine çeken ritim ile nadir performanslardan biri oldu.

6. The Strokes - Oblivius

Coachella 2026’da bu şarkı çaldığında ortam bir anda “tam festival rock anı”na döndü. Bu şarkı ortamı farklı bir enerjiye taşıdı. Oblivius şarkısı  The Strokes’un o rahat ama kendine özgü cool tavrını net şekilde yansıtıyor.

7. Kacey Musgraves - All My Ex’s Live In Texas

Coachella'da dikkat çeken diğer performanslardan biri de Kacey'den geliyor. İnsanlar bu şarkıyı sadece dinlemedi ayrıca bir hikayeye eşlik ediyor gibiydi.

8. BINI - Pantropiko

Yaz moduna erken geçmek isteyenler için harika bir şarkı da Pantropiko! İnsanı direkt olarak iyi hissettiriyor ve sanli şarkı sadece saf eğlence üzerine kurulu. Dinlerken sadece anın içinde kalıyorsunuz.

9. Justin Bieber - ESSENCE ft. Tems and Wizkid

Kalabalık bu şarkıyı duyduğu andan itibaren bağırmaktan çok ritme kendini bırakma moduna girdi. Herkes aynı anda dans ederken kimse acele etmiyordu. Herkes sadece anın tadını çıkardı.

10. Anyma x LISA - Bad Angel

Bu göster ile uzun yıllar unutulmayacak anlara imzasını attı Lisa. : Anyma’nın o derin, sinematik elektronik tarzı ile LISA’nın keskin ve güçlü vokali birleşince ortaya bayağı “karanlık ama çekici” bir enerji çıktı. Bu enerji de sahnedeki herkesi resmen ele geçirdi.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
right-dark
