Sinirlendiğimizde Müzik Açmanın Vücudumuza Etkisi Nedir?

Begüm - Onedio Üyesi
14.05.2026 - 16:01

Bir şeye sinirlendiğince istemsiz bir şekilde müzik açanlardan mısın? Eğer öyleysen aslında bu çok doğru bir hareket. Sinirliyken müzik dinlediğimizde vücudumuzda neler oluyor? Gelin birlikte bakalım!

Amigdala tepkisini frenler.

Öfke anında beynin korku ve panik merkezi olan amigdala aşırı çalışır. Müziğin ritmik ve öngörülebilir yapısı, amigdalayı sakinleştirerek prefrontal korteksin yani mantıklı düşünme merkezinin tekrar kontrolü ele almasına yardımcı olur.

Kalp atış hızını senkronize eder.

Vücudumuz, dinlediğimiz müziğin temposuna uyum sağlama eğilimindedir. Bu yüzden sinirliyken dinlenen yavaş tempolu bir müzik, öfkeyle hızlanan kalp atış hızını ve yükselen kan basıncını kademeli olarak aşağı çeker.

Kas gerginliğini azaltır.

Öfke, vücudu savaş ya da kaç moduna sokar. Bu durum da direkt olarak özellikle çene, omuz ve sırt kaslarını gerer. Müziğin yarattığı işitsel uyaranlar, otonom sinir sistemini gevşeterek bu fiziksel gerilimin çözülmesini sağlar.

Katarsis sağlar.

Bazen sinirliyken sert veya hızlı müzikler dinlemek, bastırılmış öfkenin dışarı atılmasına yani katarsise yardımcı olur. Bu durum da duyguların içe patlaması yerine geçer. Müzik aracılığıyla aslında güvenli bir şekilde duygularımızı tahliye edebiliriz.

Dopamini tetikler.

Öfke sırasında tavan yapan stres hormonu olan kortizol, müziğin etkisiyle azalmaya başlar. Aynı zamanda beyin de ödül olarak algıladığı melodiler sayesinde dopamin salgılamaya başlar. Dopamin tetiklendikçe sinirli halden daha stabil ve huzurlu bir ruh haline geçeriz.

Nefesimizi düzenler.

Sinirliyken nefesler kesik ve yüzeyseldir. Ritmik bir müzik, farkında olmadan nefes alışverişinizi o ritme göre düzenlemenizi sağlar. Derinleşen nefes, beyne giden oksijeni artırarak sistemin adeta soğumasını sağlar.

Bilişsel çerçeveleme sağlanır.

Müzik, dikkati öfkeye neden olan olaydan uzaklaştırıp seslere odaklar. Bu kısa mola özünde beynin olayı  adeta yeniden çerçevelemesine izin verir. Olayın sıcaklığı geçince, durum sandığınız kadar felaket görünmemeye başlar.

Vagus siniri üzerinden rahatlama sağlanır.

Özellikle müziğe mırıldanarak veya eşlik ederek katıldığınızda boğazdaki titreşimler vagus sinirini uyarır. Bu uyarı, vücudumuzun doğal sakinleşme düğmesine basmak gibidir. Yavaş yavaş sakinleşir ve daha iyi hissederiz.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
