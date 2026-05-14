Seçimlerine Göre Sen Hangi Festivalin Başrolüsün?

miray soysal - Onedio Üyesi
14.05.2026 - 20:01

Seçimlerin bazen sandığından daha çok şey söyler; neyi sevdiğin, nasıl eğlendiğin, kalabalıkla mı yoksa kendi ritminle mi parladığın hemen ortaya çıkar. Bu testte verdiğin cevaplara göre senin ruhuna en çok benzeyen yurtdışı müzik festivalini bulacağız. Sonuç biraz şaşırtabilir. 

Hazırsan sahne ışıkları senin için yanıyor!👇🏻

1. İlk sorumuzla başlayalım! Bu sütlü tatlılardan birini seç!

2. Bir festival sabahı hangisini içmek istersin?

3. Kombinini yapalım bakalım! Üst giyim olarak bunlardan birini seç.

4. Seçtiğin üst giyime göre de alt kısmı tamamla şimdi!

5. Geldik ayakkabılara... Seç bakalım birisini!

6. Hangisinde yüzmeyi tercih edersin?

7. 90' larda çıksa da unutulmamış o şarkılardan birini seç !

8. Son olarak, festival havasını en iyi taşıyan göz makyajını seç bakalım!

Coachella!

Senin enerjin “beni fark et” diye bağırmıyor ama yine de dönüp baktırıyor. Girdiğin ortamda sadece neşenle değil, tarzınla ve yarattığın havayla da iz bırakıyorsun. Senin için eğlence sadece müzikten ibaret değil; güzel bir an, iyi bir atmosfer ve hafızada kalacak küçük detaylar da en az onun kadar önemli. Biraz dikkat çekmeyi seviyorsun ama bunu yaparken yapay durmuyorsun; olay sende doğal akıyor. İnsanlar senin yanında kendini bir film sahnesindeymiş gibi hissedebilir. Coachella’nın da resmî olarak müziği; sanat, yemek ve aktivitelerle bir araya getiren çok katmanlı bir festival olarak sunulması tam senlik bir hava taşıyor.

Tomorrowland!

Sen düz bir eğlence insanı değilsin; senin dünyanda her şey biraz daha büyük, biraz daha yoğun, biraz daha büyülü yaşanıyor. Bir yere gittiğinde sadece iyi vakit geçirmek istemiyorsun, orada gerçekten başka bir his yaşamak istiyorsun. O yüzden senin enerjin biraz masalsı, biraz çılgın, biraz da unutulmaz. İnsanlar seni bazen fazla hayalperest bulabilir ama sen sıradan olanla yetinmiyorsun. Kalabalığın içinde kaybolan değil, o kalabalığın duygusunu büyüten taraftasın. Tomorrowland tam bu yüzden sana uyuyor çünkü senin olayın sadece parti değil, adeta başka bir evrene geçmek.

Glastonbury!

Sen trendin peşinden giden değil, kendi zevkini gerçekten yaşayan taraftasın. Senin için bir şeyin popüler olması değil, ruhunun ona çekilmesi önemli. Kalabalıkları sevsen bile sadece gösteriş için değil; iyi müzik, güçlü anlar ve biraz da özgür hissetmek için oradasındır. Yani senin enerjin biraz dağınık gibi görünen ama içinde harika bir düzen taşıyan o özgür festival ruhu.

