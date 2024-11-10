Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Mika Raun, Ayakta Tuvalet Yapma Aparatını Denedi!
Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Mika Raun, Ayakta Tuvalet Yapma Aparatını Denedi!
TikTok fenomeni Mika Raun, cinsiyet geçiş ameliyatı ve yaptırdığı estetiklerle çok konuşuluyor. Hatta sık sık gündem olmasının tek nedeni bunlar da değil, sevgilisiyle ilişkisi ve hatta neredeyse tüm paylaşımları da gündeme geliyor. Ancak onun bu kez konuşulmasını sağlayan bambaşka bir konuydu. Fenomen kimliğiyle karşımızda olan Mika Raun, ayakta tuvaletini yapmayı sağlayan bir aparat denedi. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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TikTok paylaşımlarıyla kısa sürede fenomen haline gelen Mika Raun, cinsiyet geçiş ameliyatı sonrası da popülerliğini sürdürdü.
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Uzunca bir süre yüzünü sır gibi sakladığı sevgilisini sonunda herkese gösteren Mika Raun, bu kez de sevgilisi Batu'yla yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya başlamıştı.
Ünlü fenomen bu kez de kadınlar için ayakta tuvaletini yapma aparatını test ederek gündeme gelmeyi başardı.
"Günlerdir bu kargoyu bekliyordum" diyen Mika Raun, aparatı denedikten sonra sevgilisine ve takipçilerine aparatın çok kullanışlı olduğundan bahsetti.
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