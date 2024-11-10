Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Mika Raun, Ayakta Tuvalet Yapma Aparatını Denedi!

TikTok fenomeni Mika Raun, cinsiyet geçiş ameliyatı ve yaptırdığı estetiklerle çok konuşuluyor. Hatta sık sık gündem olmasının tek nedeni bunlar da değil, sevgilisiyle ilişkisi ve hatta neredeyse tüm paylaşımları da gündeme geliyor. Ancak onun bu kez konuşulmasını sağlayan bambaşka bir konuydu. Fenomen kimliğiyle karşımızda olan Mika Raun, ayakta tuvaletini yapmayı sağlayan bir aparat denedi. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.