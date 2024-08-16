Çinli Voleybolcu Wang YuanYuan'dan Melissa Vargas'a Övgü: Ona Hayranım
Çinli Voleybolcu Wang YuanYuan'dan Melissa Vargas'a Övgü: Ona Hayranım
Filenin Sultanları'nın Çin'i elediği maçın ardından gözyaşlarını tutamayan YuanYuan'a ilk teselli Vargas'tan gelmişti.
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Çeyrek Final'de Çin'i eleyerek üst tura yükselen Filenin Sultanları maçın ardından büyük sevinç yaşamıştı. Bu sevincin ardından Melissa Vargas, önce gözyaşlarını tutamayan YuanYuan'ın yanına koşmuştu.
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YuanYuan ile eski takım arkadaşı olan Vargas, sevinci bir kenara bırakıp arkadaşına sarılarak toparlanmasını sağlamaya çalışmıştı.
Vargas'la ilgili konuşan Çinli voleybolcu, "Vargas üzgün olduğumu gördü ve beni teselli etmeye ve bana sarılmaya geldi. Bence bu Olimpiyat ruhu olabilir, biz ikimiz sahada rakip, saha dışında da arkadaşız. Herkes Vargas’ın sahada sadece güçlü tarafını görmüş olabilir. Onun servisi, hücumu, boyu, hızı ve gücü, erkeksi kadın teknolojisinin mevcut gelişme eğilimini tam olarak gösteriyor." dedi.
YuanYuan, Vargas'ın özel hayatında çok farklı bir kişiliği olduğunu söyleyerek, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Vargas, özel hayatında tam tersine çok yumuşak dilli, nazik ve sevimli bir kızdır. Aynı zamanda çok mütevazı, mütevazi ve mükemmel bir kadın voleybol oyuncusu. Tianjin takımındayken onunla çok iletişim kurduk ve ondan öğreneceğim çok şey var ve ona çok hayranım.”
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