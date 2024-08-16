Okçuluk Federasyonu ile İlgili Büyük İddia: Başarılı Sporcular Yerine Okçuluk Vakfı'ndan Bir Sporcu Gönderildi

'Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bu yaş kuralı hem olimpiyat ruhuna ters hem de okçuluk gibi 50 yaşında bile yüksek performans gösterilen bir sporun doğasına aykırı. Destekledikleri sporcuların bizi sahada yenmeleri mümkün olmadığı için bizi seçmelere dahi almamak adına bu kuralı çıkardılar.'