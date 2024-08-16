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Okçuluk Federasyonu ile İlgili Büyük İddia: Başarılı Sporcular Yerine Okçuluk Vakfı'ndan Bir Sporcu Gönderildi

Okçuluk Federasyonu ile İlgili Büyük İddia: Başarılı Sporcular Yerine Okçuluk Vakfı'ndan Bir Sporcu Gönderildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 12:20

Altın madalya almadan tamamlanan olimpiyatın ardından 'neden başarısız olduk?' soruları sık sık konuşulmaya başlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara atarken, ilginç bir iddia Okçuluk'tan geldi.

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Olimpiyatlarda 40 yıl sonra altın madalyasız bir dönem yaşadık. Madalya sayısının azlığı, sıralamadaki yerimiz tartışma konusu olurken hedefteki isim de Osman Aşkın Bak ve spor politikaları olmuştu. Bak ise federasyonlara hesap sorulacağını söylemişti.

Olimpiyatlarda 40 yıl sonra altın madalyasız bir dönem yaşadık. Madalya sayısının azlığı, sıralamadaki yerimiz tartışma konusu olurken hedefteki isim de Osman Aşkın Bak ve spor politikaları olmuştu. Bak ise federasyonlara hesap sorulacağını söylemişti.

Bu gündem sıcaklığını korurken Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan köşesine bir mektup taşıdı. Kendisine gelen mektubu kısaltarak yayınladığını dile getiren Pehlivan'ın köşe yazsının başlığı ise "Neden başaramadığımızı anlatan mektup" oldu.

Bu gündem sıcaklığını korurken Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan köşesine bir mektup taşıdı. Kendisine gelen mektubu kısaltarak yayınladığını dile getiren Pehlivan'ın köşe yazsının başlığı ise "Neden başaramadığımızı anlatan mektup" oldu.

Mektubun sahipleri ise okçulukta başarılı sonuçlarla adlarından söz ettiren Yasemin Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun'du. İkilinin ortak kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

Mektubun sahipleri ise okçulukta başarılı sonuçlarla adlarından söz ettiren Yasemin Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun'du. İkilinin ortak kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Biz, Yasemin Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun. 2013’ten beri hem gençler hem büyükler kategorilerinde okçuluk milli takımını temsil ettik. Tüm bu spor kariyerimiz boyunca hem bireysel hem de takım halinde aldığımız başarılar Türkiye tarihindeki ilk başarılar oldu. Son 20 yılda büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonluğu kazanabilen tek sporcularız.'

Son gün değişen kuralla liste dışında kaldıklarını söyleyen sporcular sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Son gün değişen kuralla liste dışında kaldıklarını söyleyen sporcular sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Geçen yıl, olimpiyat senesinde, sezon başında ilk 8’e giren kadronun milli takıma alınacağı söylendi. Ancak senenin son yarışmasından bir gün önce apar topar yeni bir kural açıklandı. Ve sadece ‘kadınlar’ kategorisinde 21 yaşından büyük sporcuların ilk 5’te yer almadığı takdirde takıma alınmayacağı belirtildi. Zaten ilk 5 sırada bulunan sporcular teknik heyet tarafından başarıya bakmaksızın ek puan verilerek seçildi. Biz de bu yüzden 6. ve 7. sırada kalmış olduk.'

"Olimpiyatlara takım halinde (3 kadın sporcu) gidebilecekken, bizi ekarte edip Okçular Vakfı’ndan tek bir sporcunun gitmesini tercih ettiler.” diyen sporcular, branşta 50 yaşında bile sporcuların yarışabildiğine dikkat çekti.

"Olimpiyatlara takım halinde (3 kadın sporcu) gidebilecekken, bizi ekarte edip Okçular Vakfı’ndan tek bir sporcunun gitmesini tercih ettiler.” diyen sporcular, branşta 50 yaşında bile sporcuların yarışabildiğine dikkat çekti.

'Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bu yaş kuralı hem olimpiyat ruhuna ters hem de okçuluk gibi 50 yaşında bile yüksek performans gösterilen bir sporun doğasına aykırı. Destekledikleri sporcuların bizi sahada yenmeleri mümkün olmadığı için bizi seçmelere dahi almamak adına bu kuralı çıkardılar.'

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Mobbinge uğradıkları, oklarının ayarlarının bile başarısız atış yapmaları için bozulduğunu söyleyen sporcular, Milli Takım Antrenörü Göktuğ Ergin'in de kendinlerine sıklıkla "kendinizden bahsetmeyin, başarılarımız federasyonumuz sayesinde" şeklinde açıklama yapın diyerek baskı yaptığını söylediler.

Mobbinge uğradıkları, oklarının ayarlarının bile başarısız atış yapmaları için bozulduğunu söyleyen sporcular, Milli Takım Antrenörü Göktuğ Ergin'in de kendinlerine sıklıkla "kendinizden bahsetmeyin, başarılarımız federasyonumuz sayesinde" şeklinde açıklama yapın diyerek baskı yaptığını söylediler.

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