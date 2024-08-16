Okçuluk Federasyonu ile İlgili Büyük İddia: Başarılı Sporcular Yerine Okçuluk Vakfı'ndan Bir Sporcu Gönderildi
Okçuluk Federasyonu ile İlgili Büyük İddia: Başarılı Sporcular Yerine Okçuluk Vakfı'ndan Bir Sporcu Gönderildi
Altın madalya almadan tamamlanan olimpiyatın ardından 'neden başarısız olduk?' soruları sık sık konuşulmaya başlandı. Bakan Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara atarken, ilginç bir iddia Okçuluk'tan geldi.
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Olimpiyatlarda 40 yıl sonra altın madalyasız bir dönem yaşadık. Madalya sayısının azlığı, sıralamadaki yerimiz tartışma konusu olurken hedefteki isim de Osman Aşkın Bak ve spor politikaları olmuştu. Bak ise federasyonlara hesap sorulacağını söylemişti.
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Bu gündem sıcaklığını korurken Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Pehlivan köşesine bir mektup taşıdı. Kendisine gelen mektubu kısaltarak yayınladığını dile getiren Pehlivan'ın köşe yazsının başlığı ise "Neden başaramadığımızı anlatan mektup" oldu.
Mektubun sahipleri ise okçulukta başarılı sonuçlarla adlarından söz ettiren Yasemin Anagöz ve Gülnaz Büşranur Coşkun'du. İkilinin ortak kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:
Son gün değişen kuralla liste dışında kaldıklarını söyleyen sporcular sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Olimpiyatlara takım halinde (3 kadın sporcu) gidebilecekken, bizi ekarte edip Okçular Vakfı’ndan tek bir sporcunun gitmesini tercih ettiler.” diyen sporcular, branşta 50 yaşında bile sporcuların yarışabildiğine dikkat çekti.
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Mobbinge uğradıkları, oklarının ayarlarının bile başarısız atış yapmaları için bozulduğunu söyleyen sporcular, Milli Takım Antrenörü Göktuğ Ergin'in de kendinlerine sıklıkla "kendinizden bahsetmeyin, başarılarımız federasyonumuz sayesinde" şeklinde açıklama yapın diyerek baskı yaptığını söylediler.
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