Arda Turan, "Yüzleşme" Belgeselinde "En Büyük Hatam" Dediği Hatayı Açıkladı

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Athletico Madrid, Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen, şimdilerde de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Arda Turan, bugünlerde belgeseliyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde galası yapılan belgesel bugün yayınlandı.