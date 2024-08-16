Arda Turan, "Yüzleşme" Belgeselinde "En Büyük Hatam" Dediği Hatayı Açıkladı
Arda Turan, "Yüzleşme" Belgeselinde "En Büyük Hatam" Dediği Hatayı Açıkladı
Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Athletico Madrid, Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen, şimdilerde de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Arda Turan, bugünlerde belgeseliyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde galası yapılan belgesel bugün yayınlandı.
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Arda Turan, "Yüzleşme" isimli belgeselinde samimi açıklamalarda bulundu. Kariyerine dair açıklamalar yapan Arda Turan, "hatalarım" dediği konularda dahi sansürsüz şekilde duygularını paylaştı.
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Hakemlerle yaşadığı diyaloglara da değinen Arda Turan, Başakşehir formasında uzun bir dönem ceza almasına neden olan "tartaklama" olayına, "Birçok yanlışım var, faiz kararı ile ilgili yaptığım yorumda yanlışım, hakeme saldırma konusunda yanlışım. Çok yanlışım oldu" dedi.
Arda Turan, hatalarını sıralarken Berkay'la yaşadığı kavgayı ise başka bir yere koyuyor. Arda Turan, "En yanlış olduğum konu, bar kavgası da değil. Hastaneye silahla gitmek. Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor?" dedi.
Durumu "güç zehirlenmesi" olarak adlandıran Arda Turan, "Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru." açıklamalarında bulundu.
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