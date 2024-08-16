Kendisine Takım Bulması Söylenen Fenerbahçeli Joao Pedro Bulunamıyor
Kendisine Takım Bulması Söylenen Fenerbahçeli Joao Pedro Bulunamıyor
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile transfer yarışına girerek kadrosuna kattığı Joao Pedro'dan haber alınamıyor.
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Fenerbahçe'nin Cagliari'den kadrosuna kattığı ve bir sezon değerlendirdiği Joao Pedro'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz yılı Gremio'da kiralık geçiren Joao Pedro'dan kulüp bulması isteniyor.
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Gremio'daki performansıyla da göze giremeyen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi gereği Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı, Pedro geri dönmedi. Brezilya'dayken bunalıma girdiği söylenen Joao Pedro için depresyon iddialarının yanında ıssız bir bölgeye taşındığı da konuşuluyor.
Yine iddialara göre Joao Pedro, 3 milyon Euroluk maaşının tamamını Fenerbahçe'den talep etti ve bir dağ evine yerleşti. Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe oyuncuya hiçbir şekilde ulaşamadı. Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncunun akıbeti merak ediliyor.
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