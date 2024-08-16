Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Kendisine Takım Bulması Söylenen Fenerbahçeli Joao Pedro Bulunamıyor

Kendisine Takım Bulması Söylenen Fenerbahçeli Joao Pedro Bulunamıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 11:45 Son Güncelleme: 16.08.2024 - 11:50

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile transfer yarışına girerek kadrosuna kattığı Joao Pedro'dan haber alınamıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe'nin Cagliari'den kadrosuna kattığı ve bir sezon değerlendirdiği Joao Pedro'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz yılı Gremio'da kiralık geçiren Joao Pedro'dan kulüp bulması isteniyor.

Fenerbahçe'nin Cagliari'den kadrosuna kattığı ve bir sezon değerlendirdiği Joao Pedro'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz yılı Gremio'da kiralık geçiren Joao Pedro'dan kulüp bulması isteniyor.

Gremio'daki performansıyla da göze giremeyen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi gereği Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı, Pedro geri dönmedi. Brezilya'dayken bunalıma girdiği söylenen Joao Pedro için depresyon iddialarının yanında ıssız bir bölgeye taşındığı da konuşuluyor.

Gremio'daki performansıyla da göze giremeyen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi gereği Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı, Pedro geri dönmedi. Brezilya'dayken bunalıma girdiği söylenen Joao Pedro için depresyon iddialarının yanında ıssız bir bölgeye taşındığı da konuşuluyor.

Yine iddialara göre Joao Pedro, 3 milyon Euroluk maaşının tamamını Fenerbahçe'den talep etti ve bir dağ evine yerleşti. Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe oyuncuya hiçbir şekilde ulaşamadı. Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncunun akıbeti merak ediliyor.

Yine iddialara göre Joao Pedro, 3 milyon Euroluk maaşının tamamını Fenerbahçe'den talep etti ve bir dağ evine yerleşti. Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe oyuncuya hiçbir şekilde ulaşamadı. Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncunun akıbeti merak ediliyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın