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Fatih Terim, Arda Turan'ın Referandumdaki Evet Videosunu Eleştirdi

Fatih Terim, Arda Turan'ın Referandumdaki Evet Videosunu Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 12:44

Arda Turan'ın Yüzleşme belgeseli, ilk günden gündemi belirlemeye devam ediyor. Hataları, hastaneye silahla gidişi, faiz kararıyla ilgili yorumu üzerinden gündeme gelen Arda Turan şimdi de referandumdaki EVET videosu üzerinden konuşuluyor.

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Avrupa Şampiyonası'nda "prim kavgası" iddiasıyla küsen ve uzun süre konuşmayan ikili Fatih Terim ve Arda Turan'ın ilişkileri uzak olsalar bile her zaman bir baba oğul gibi oldu. Arda Turan'ın stadyumda "el öperek" buzları eritmesiyle başlayan yeni süreç belgeselle devam ediyor.

Avrupa Şampiyonası'nda "prim kavgası" iddiasıyla küsen ve uzun süre konuşmayan ikili Fatih Terim ve Arda Turan'ın ilişkileri uzak olsalar bile her zaman bir baba oğul gibi oldu. Arda Turan'ın stadyumda "el öperek" buzları eritmesiyle başlayan yeni süreç belgeselle devam ediyor.

Arda Turan'ın Yüzleşme belgeselinin en önemli isimlerinden olan Fatih Terim, Arda Turan'a bazı konularda samimi eleştiriler getirdi. Referandumda çektiği "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" videosunu eleştiren Terim, "bazen doğru kararlar veremeyebiliyor" dedi.

Arda Turan'ın Yüzleşme belgeselinin en önemli isimlerinden olan Fatih Terim, Arda Turan'a bazı konularda samimi eleştiriler getirdi. Referandumda çektiği "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" videosunu eleştiren Terim, "bazen doğru kararlar veremeyebiliyor" dedi.

Terim, "evet" kampanyasında Arda Turan'ın yer almasıyla ilgili, "İyi veya çok da iyi olmayan niyetlerle onun kalbine dokunulduğunda duyguları mantığının önüne geçebilir. Doğru kararları veremeyebiliyor bazen." dedi.

Terim, "evet" kampanyasında Arda Turan'ın yer almasıyla ilgili, "İyi veya çok da iyi olmayan niyetlerle onun kalbine dokunulduğunda duyguları mantığının önüne geçebilir. Doğru kararları veremeyebiliyor bazen." dedi.

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