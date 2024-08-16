Fatih Terim, Arda Turan'ın Referandumdaki Evet Videosunu Eleştirdi

Arda Turan'ın Yüzleşme belgeseli, ilk günden gündemi belirlemeye devam ediyor. Hataları, hastaneye silahla gidişi, faiz kararıyla ilgili yorumu üzerinden gündeme gelen Arda Turan şimdi de referandumdaki EVET videosu üzerinden konuşuluyor.