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Rio Ferdinand'dan Lille Maçı Sonrası Mourinho'yu Kızdıracak Eleştiri Geldi

Rio Ferdinand'dan Lille Maçı Sonrası Mourinho'yu Kızdıracak Eleştiri Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 13:56

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu kızdıracak açıklamalar yaptı.

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Rio Ferdinand, futbolun ardından kariyerine yorumcu olarak devam ediyor. BBC'de yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ferdinand'ın bu hafta hedefinde Jose Mourinho vardı.

Rio Ferdinand, futbolun ardından kariyerine yorumcu olarak devam ediyor. BBC'de yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ferdinand'ın bu hafta hedefinde Jose Mourinho vardı.

Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesinin ardından konuşan Rio Ferdinand, "Lille'e karşı oynanan maçta Mourinho'nun artık Avrupa'nın büyük liglerinde koçluk yapacak seviyede olmadığını gördük." dedi.

Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesinin ardından konuşan Rio Ferdinand, "Lille'e karşı oynanan maçta Mourinho'nun artık Avrupa'nın büyük liglerinde koçluk yapacak seviyede olmadığını gördük." dedi.

Mourinho'nun maç sonu hakemlerle ilgili açıklamalarına değinen Ferdinand, "Hakemlerle uğraşmak yerine futbola odaklanmalı. Çünkü maçlar sahada kazanılır" açıklaması yaptı.

Mourinho'nun maç sonu hakemlerle ilgili açıklamalarına değinen Ferdinand, "Hakemlerle uğraşmak yerine futbola odaklanmalı. Çünkü maçlar sahada kazanılır" açıklaması yaptı.

Lafını esirgememesi ile bilenen Jose Mourinho'nun Rio Ferdinand'a vereceği cevap şimdiden merakla bekleniyor.

Lafını esirgememesi ile bilenen Jose Mourinho'nun Rio Ferdinand'a vereceği cevap şimdiden merakla bekleniyor.

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