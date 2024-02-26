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Çin'de Satış Rekorları Kıran Xiaomi 14 Nihayet Türkiye'de: İndirimli Fiyatı ile Ön Siparişe Açıldı!

Çin'de Satış Rekorları Kıran Xiaomi 14 Nihayet Türkiye'de: İndirimli Fiyatı ile Ön Siparişe Açıldı!

Akıllı telefon
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 11:54

Geçtiğimiz haftalarda anavatanı Çin'de satışa sunulan Xiaomi 14, dün itibarıyla ülkemize ayak bastı. Satış rekorları kıran telefon ön siparişe özel indirimli fiyatı ile Türkiye'deki yeni sahiplerini bekliyor. 👇

Kaynak: https://event.mi.com/tr/xiaomi-14-series
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Xiaomi, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda Çin'de satışa sunduğu yeni Xiaomi 14 serisini kısa süre önce global pazarda piyasaya sürdü.

Xiaomi, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda Çin'de satışa sunduğu yeni Xiaomi 14 serisini kısa süre önce global pazarda piyasaya sürdü.

Dev şirket, global lansmanı yapılan yeni serinin ana modeli Xiaomi 14'ü Türkiye'de satışa çıkardı.

Dev şirket, global lansmanı yapılan yeni serinin ana modeli Xiaomi 14'ü Türkiye'de satışa çıkardı.

Anavatanı Çin'de satış rekorları kıran yeni amiral gemisi, indirimli fiyatı ile beraber ön siparişe açıldı.

Anavatanı Çin'de satış rekorları kıran yeni amiral gemisi, indirimli fiyatı ile beraber ön siparişe açıldı.

29 Şubat tarihinde sona erecek ön sipariş süreci, 500 adet stokla sınırlı olacak.

29 Şubat tarihinde sona erecek ön sipariş süreci, 500 adet stokla sınırlı olacak.

Xiaomi 14 özellikleri:

  • Ekran Boyutu: 6,36 inç

  • Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

  • Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

  • Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

  • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

  • RAM: 12 GB LPDDR5X

  • Depolama: 512 GB UFS 4.0

  • Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

  • Ön Kamera: 32 MP

  • Batarya Kapasitesi: 4610 mAh

  • Kablolu Şarj: 90W

  • Kablosuz Şarj: 50W

Bu süreçte elini çabuk tutan tüketiciler, 12GB/512GB seçeneği ile ülkemize ayak basan Xiaomi 14'e 49999 TL karşılığında sahip olabilecek.

Bu süreçte elini çabuk tutan tüketiciler, 12GB/512GB seçeneği ile ülkemize ayak basan Xiaomi 14'e 49999 TL karşılığında sahip olabilecek.

Xiaomi 14'ü daha detaylı incelemek ve ön sipariş süreci hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler Xiaomi resmi web sitesini ziyaret edebilir.

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