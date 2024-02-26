Çin'de Satış Rekorları Kıran Xiaomi 14 Nihayet Türkiye'de: İndirimli Fiyatı ile Ön Siparişe Açıldı!
Çin'de Satış Rekorları Kıran Xiaomi 14 Nihayet Türkiye'de: İndirimli Fiyatı ile Ön Siparişe Açıldı!
Kaynak: https://event.mi.com/tr/xiaomi-14-series
Geçtiğimiz haftalarda anavatanı Çin'de satışa sunulan Xiaomi 14, dün itibarıyla ülkemize ayak bastı. Satış rekorları kıran telefon ön siparişe özel indirimli fiyatı ile Türkiye'deki yeni sahiplerini bekliyor. 👇
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Xiaomi, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda Çin'de satışa sunduğu yeni Xiaomi 14 serisini kısa süre önce global pazarda piyasaya sürdü.
Dev şirket, global lansmanı yapılan yeni serinin ana modeli Xiaomi 14'ü Türkiye'de satışa çıkardı.
Anavatanı Çin'de satış rekorları kıran yeni amiral gemisi, indirimli fiyatı ile beraber ön siparişe açıldı.
29 Şubat tarihinde sona erecek ön sipariş süreci, 500 adet stokla sınırlı olacak.
Bu süreçte elini çabuk tutan tüketiciler, 12GB/512GB seçeneği ile ülkemize ayak basan Xiaomi 14'e 49999 TL karşılığında sahip olabilecek.
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