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Cilt Alt Tonunuza Göre Sizi Parlatacak Yaz Kombinleri

etiket Cilt Alt Tonunuza Göre Sizi Parlatacak Yaz Kombinleri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 16:02
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Cilt alt tonuna göre giyinmeye ne dersin? Yaz aylarının o coşkusunu doğru şekilde kombinlemek için ihtiyacın olan şey bu içerik. Rehber niteliğindeki bu içerikte cilt alt tonuna göre doğru kıyafetleri nasıl seçeceğini anlatıyoruz. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!

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İlk adım olarak önce cilt alt tonunu belirliyoruz.

İlk adım olarak önce cilt alt tonunu belirliyoruz.

Cilt alt tonunu anlamak için pratik yöntem damar kontrolüdür. Gün ışığında bilek içinizdeki damarlara bakabilirsiniz.

  • Mavi/Mor görünüyorsa: Soğuk

  • Yeşil/Zeytuni görünüyorsa: Sıcak

  • Hem mavi hem yeşil tonlar varsa: Nötr alt tona sahipsiniz.

Soğuk cilt alt tonuna sahipseniz toz pembe veya bebek mavisi tercih edebilirsiniz.

Soğuk cilt alt tonuna sahipseniz toz pembe veya bebek mavisi tercih edebilirsiniz.

Gümüş takıların, beyazın ve pastel tonların en çok yakıştığı gruptasınız. Güneşin altında parlamak için mavi, pembe ve mor bazlı renkleri tercih etmelisiniz.

Üstünüze toz pembe veya bebek mavisi tonlarında keten bir gömlek, altınıza beyaz şort veya pantolon çok yakışır.

Soğuk cilt alt tonundaysanız akşamları da daha canlı ve parlak renkler tercih edilebilir.

Soğuk cilt alt tonundaysanız akşamları da daha canlı ve parlak renkler tercih edilebilir.

Canlı bir saks mavisi veya nane yeşili askılı uçuş uçuş bir elbise yaz akşamları için oldukça iyi bir tercih olabilir. Metalik gümüş tonlarında ince bir sandalet ve minimalist gümüş zincir kolyeler ile kombininizi tamamlayabilirsiniz.

Sıcak cilt alt tonuna sahipseniz fildişi veya kırık beyaz kurtarıcı olabilir.

Sıcak cilt alt tonuna sahipseniz fildişi veya kırık beyaz kurtarıcı olabilir.

Altın takıların, fildişi tonlarının, toprak ve gün batımı renklerinin ruh ikizisiniz. Turuncu, sarı, zeytin yeşili ve sıcak kahveler teninizi harika gösterecektir.

Üstünüze fildişi veya kırık beyaz tonlarında askılı örgü bir büstiyer, altınıza da taba rengi veya kiremit tonlarında dökümlü keten bir şalvar pantolon ya da etek tercih edebilirsiniz.

Sıcak alt tonuna sahipseniz hardal sarısı da kullanabilirsiniz.

Sıcak alt tonuna sahipseniz hardal sarısı da kullanabilirsiniz.

Üstünüze hardal sarısı, terakota yani kiremit veya sıcak bir mercan tonunda yırtmaçlı keten elbise tercih edebilirsiniz. Ahşap veya hasır dokulu büyük küpeler, zeytin yeşili veya taba sandaletler de oldukça tamamlayıcı olacaktır.

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Nötr cilt alt tonuna sahipseniz daha pastel tonları tercih edebilirsiniz.

Nötr cilt alt tonuna sahipseniz daha pastel tonları tercih edebilirsiniz.

Nötr cilt alt tonuna sahipseniz şanslı gruptasınız! Renk spektrumunun neredeyse tamamı teninizle uyum sağlar. Ne çok çiğ ne çok sıcak olan ara tonlar, özellikle de vizon, şampanya, jade yeşili ve soft şeftali tonları sizde kusursuz durur.

Üzerinize sage green bir diğer ismiyle adaçayı yeşili veya şeftali tonlarında basic bir t-shirt ya da keten gömlek tercih edebilirsiniz. Altınıza da bej veya vizon rengi yüksek bel bir şort çok iyi olacaktır.

Nötr cilt alt tonuna sahipseniz saten ve ipek parçalar da kurtarıcı olacaktır.

Nötr cilt alt tonuna sahipseniz saten ve ipek parçalar da kurtarıcı olacaktır.

Şampanya rengi veya soft bir mürdüm tonunda saten veya ipek askılı elbise tercih edebilirsiniz. Altına da nude tonlarda ince bantlı bir topuklu sandalet ve altın kaplama minimal bir bileklik çok şık olacaktır.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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