Cilt Alt Tonunuza Göre Sizi Parlatacak Yaz Kombinleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cilt alt tonuna göre giyinmeye ne dersin? Yaz aylarının o coşkusunu doğru şekilde kombinlemek için ihtiyacın olan şey bu içerik. Rehber niteliğindeki bu içerikte cilt alt tonuna göre doğru kıyafetleri nasıl seçeceğini anlatıyoruz. Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk adım olarak önce cilt alt tonunu belirliyoruz.
Soğuk cilt alt tonuna sahipseniz toz pembe veya bebek mavisi tercih edebilirsiniz.
Soğuk cilt alt tonundaysanız akşamları da daha canlı ve parlak renkler tercih edilebilir.
Sıcak cilt alt tonuna sahipseniz fildişi veya kırık beyaz kurtarıcı olabilir.
Sıcak alt tonuna sahipseniz hardal sarısı da kullanabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nötr cilt alt tonuna sahipseniz daha pastel tonları tercih edebilirsiniz.
Nötr cilt alt tonuna sahipseniz saten ve ipek parçalar da kurtarıcı olacaktır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın