Cilt Alt Tonunuza Göre Sizi Parlatacak Yaz Kombinleri

Nötr cilt alt tonuna sahipseniz şanslı gruptasınız! Renk spektrumunun neredeyse tamamı teninizle uyum sağlar. Ne çok çiğ ne çok sıcak olan ara tonlar, özellikle de vizon, şampanya, jade yeşili ve soft şeftali tonları sizde kusursuz durur.

Üzerinize sage green bir diğer ismiyle adaçayı yeşili veya şeftali tonlarında basic bir t-shirt ya da keten gömlek tercih edebilirsiniz. Altınıza da bej veya vizon rengi yüksek bel bir şort çok iyi olacaktır.