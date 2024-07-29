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Çikolata Tercihlerine Göre Sana İyi Gelecek Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Çikolata Tercihlerine Göre Sana İyi Gelecek Şarkıyı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 13:46

Sen en sevdiğin çikolatayı, çikolata tarzını söyle biz de seni çikolata gibi mutlu edecek o şarkıyı söyleyelim!

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1. Öncelikle bunlardan hangisi senin iştahını kabartıyor?

2. Peki hangi çikolatalı pasta?

3. Peki bunlardan birini seçecek olsan?

4. Peki bu çikolatalardan hangisini yemek isterdin?

5. Sabah kahvaltısı için seçmeni istesek?

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6. Bunlar arasından favorin hangisi?

7. Çikolatalı kurabiyeni de seçer misin?

8. Son olarak şu anda bunlardan hangisini yemek istersin?

Les Jours Tristes!

9. Unstoppable!

Dark Horse!

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