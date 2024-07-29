Çikolata Tercihlerine Göre Sana İyi Gelecek Şarkıyı Söylüyoruz!
Çikolata Tercihlerine Göre Sana İyi Gelecek Şarkıyı Söylüyoruz!
Sen en sevdiğin çikolatayı, çikolata tarzını söyle biz de seni çikolata gibi mutlu edecek o şarkıyı söyleyelim!
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1. Öncelikle bunlardan hangisi senin iştahını kabartıyor?
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2. Peki hangi çikolatalı pasta?
3. Peki bunlardan birini seçecek olsan?
4. Peki bu çikolatalardan hangisini yemek isterdin?
5. Sabah kahvaltısı için seçmeni istesek?
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