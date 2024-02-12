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CHP Sözcüsü ‘Teklif Söz Konusu Değil’ Dedi Haluk Levent Yalanladı: “Üst Düzeyden Teklif Geldi”

CHP Sözcüsü ‘Teklif Söz Konusu Değil’ Dedi Haluk Levent Yalanladı: “Üst Düzeyden Teklif Geldi”

Haluk Levent CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.02.2024 - 20:09

CHP’de Haluk Levent hareketliliği yaşandı. İlk olarak Murat Ağırel, CHP’nin Hatay için Haluk Levent’e teklif yaptığını duyurdu. Bu gelişme sonrasında İsmail Saymaz Haluk Levent’le konuştu ve Levent’in bu teklifi kabul etmediğini açıkladı. 

Bir açıklama da CHP kanadından geldi. Parti sözcüsü ‘böyle bir teklif söz konusu değil” dedi. Ancak son noktayı Haluk Levent koydu: “Üst düzeyden teklif aldım, 3 kez arandım”

İşte tüm detaylar…

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Gazeteci Murat Ağırel, CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için şarkıcı ve aktivist Haluk Levent’e teklif götürdüğünü duyurdu.

Gazeteci Murat Ağırel, CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için şarkıcı ve aktivist Haluk Levent’e teklif götürdüğünü duyurdu.

Bu sürpriz gelişme sonrasında bir başka gazeteci İsmail Saymaz Haluk Levent ile iletişime geçti ve şunları duyurdu:

Bu sürpriz gelişme sonrasında bir başka gazeteci İsmail Saymaz Haluk Levent ile iletişime geçti ve şunları duyurdu:

Bu açıklamalar sonrasında CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Haluk Levent’e götürülen adaylık teklifine ilişkin soruya şu açıklamayı yapmıştı:

Bu açıklamalar sonrasında CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Haluk Levent’e götürülen adaylık teklifine ilişkin soruya şu açıklamayı yapmıştı:

Hatay meselesi gündeme gelmedi. Kurumsal düzeyde Sayın Haluk Levent’e ya da başka birisine adaylık teklif edilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Kurumsal düzeyde bir teklif gitmediği cümlesinden bireysel düzeyde bir teklif gittiği anlaşılamaz. Bende böyle bir bilgi olsa ben bunu sizlerle paylaşırım. Hatay adayımızın geri çekilmesi gibi bir gündemimiz olmadı”

Deniz Yücel’in açıklamasından sonra Haluk Levent de sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Deniz Yücel’in açıklamasından sonra Haluk Levent de sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Levent açıklamasında kendisinin 3 kez telefonla arandığını ve teklifin üst düzeyden yapıldığını duyurdu.

Levent açıklamasında kendisinin 3 kez telefonla arandığını ve teklifin üst düzeyden yapıldığını duyurdu.
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İşte Haluk Levent’in açıklaması:

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