CHP Sözcüsü ‘Teklif Söz Konusu Değil’ Dedi Haluk Levent Yalanladı: “Üst Düzeyden Teklif Geldi”

CHP’de Haluk Levent hareketliliği yaşandı. İlk olarak Murat Ağırel, CHP’nin Hatay için Haluk Levent’e teklif yaptığını duyurdu. Bu gelişme sonrasında İsmail Saymaz Haluk Levent’le konuştu ve Levent’in bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Bir açıklama da CHP kanadından geldi. Parti sözcüsü ‘böyle bir teklif söz konusu değil” dedi. Ancak son noktayı Haluk Levent koydu: “Üst düzeyden teklif aldım, 3 kez arandım”

İşte tüm detaylar…