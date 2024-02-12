CHP Sözcüsü ‘Teklif Söz Konusu Değil’ Dedi Haluk Levent Yalanladı: “Üst Düzeyden Teklif Geldi”
CHP Sözcüsü ‘Teklif Söz Konusu Değil’ Dedi Haluk Levent Yalanladı: “Üst Düzeyden Teklif Geldi”
CHP’de Haluk Levent hareketliliği yaşandı. İlk olarak Murat Ağırel, CHP’nin Hatay için Haluk Levent’e teklif yaptığını duyurdu. Bu gelişme sonrasında İsmail Saymaz Haluk Levent’le konuştu ve Levent’in bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.
Bir açıklama da CHP kanadından geldi. Parti sözcüsü ‘böyle bir teklif söz konusu değil” dedi. Ancak son noktayı Haluk Levent koydu: “Üst düzeyden teklif aldım, 3 kez arandım”
İşte tüm detaylar…
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Gazeteci Murat Ağırel, CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için şarkıcı ve aktivist Haluk Levent’e teklif götürdüğünü duyurdu.
Bu sürpriz gelişme sonrasında bir başka gazeteci İsmail Saymaz Haluk Levent ile iletişime geçti ve şunları duyurdu:
Bu açıklamalar sonrasında CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Haluk Levent’e götürülen adaylık teklifine ilişkin soruya şu açıklamayı yapmıştı:
Deniz Yücel’in açıklamasından sonra Haluk Levent de sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Levent açıklamasında kendisinin 3 kez telefonla arandığını ve teklifin üst düzeyden yapıldığını duyurdu.
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