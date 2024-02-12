CHP'den Hatay'a Haluk Levent Hamlesi! 'Başkan Adaylığı İçin Teklif Götürüldü'
CHP'den Hatay'a Haluk Levent Hamlesi! 'Başkan Adaylığı İçin Teklif Götürüldü'
Gazeteci Murat Ağırel, CHP yönetiminin, ünlü şarkıcı ve aktivist Haluk Levent'e Hatay'dan başkan adayı olması için teklif götürdüğünü söyledi. Konuyla ilgili Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Levent, siyasi kimliğe girmek istemediğini söyleyerek, 'Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin.Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı tartışmalara neden olurken, yeni bir iddia gündeme geldi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP)'in Lütfü Savaş'ın karşısına Gökhan Zan'ı aday göstermesi sonrası CHP'den Haluk Levent'e teklif götürdüğü iddia edildi.
Konuyla ilgili Haluk Levent'e ile iletişime geçtiğini söyleyen gazeteci İsmail Saymaz, teklif götürüldüğü iddiasının doğru olduğunu söyledi.
Saymaz'a hali hazırda AHBAP başkanı olduğunu söyleyen Levent, 'Üyelerime ve bizi destekleyen herkese siyaset dışı kalacağıma dair sözüm var diyerek, kabul etmedim.' diyerek teklifi kabul etmediğini belirtmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda