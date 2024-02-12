CHP'den Hatay'a Haluk Levent Hamlesi! 'Başkan Adaylığı İçin Teklif Götürüldü'

Gazeteci Murat Ağırel, CHP yönetiminin, ünlü şarkıcı ve aktivist Haluk Levent'e Hatay'dan başkan adayı olması için teklif götürdüğünü söyledi. Konuyla ilgili Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Levent, siyasi kimliğe girmek istemediğini söyleyerek, 'Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin.Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var' dedi.