CHP'nin Olağanüstü Kurultayı İçin İmamoğlu Mesaj Paylaştı

'Partimizin bu hafta birleştirici, kapsayıcı, bütünleştirici bir kurultay süreci ile milletimizin arzu ettiği geleceği hazırlayacak bir kurultay geçireceğinize olan inancım tamdır. Ülkemizin bu zor günlerinde milletimizin umudunu yitirmeden geleceğe ümitle bakmasını diliyorum. Hak, hukuk ve adalet mücadelemizin 86 milyon insanımızın her bir ferdinde olduğuna inandığım 'Hak yemem ama hakkımı da yedirmem' bilincidir. Bu inançla milletçe milletin iradesine ve milletin egemenliğine sahip çıkmaya devam edeceğiz'