CHP'nin Olağanüstü Kurultayı İçin İmamoğlu Mesaj Paylaştı
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultay ile ilgili olarak İbrahim Özkan aracılığıyla bir mesaj iletti.
İmamoğlu mesajında, 'Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte, milletimizin umudunu kaybetmeden geleceğe dair ümitvar bakışını korumasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.
23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, danışmanı İbrahim Özkan aracılığıyla gönderdiği mesajında, 'Partimizin bu hafta birleştirici, kapsayıcı, bütünleştirici bir kurultay süreci ile milletimizin arzu ettiği geleceği hazırlayacak bir kurultay geçireceğinize olan inancım tamdır.' dedi.
CHP yarın olağanüstü kurultay gerçekleştirecek.
Ekrem İmamoğlu yarın düzenlenecek kurultayla ilgili mesaj paylaştı.
İmamoğlu'nun mesajının tamamı şu şekilde:
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