onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP'nin Olağanüstü Kurultayı İçin İmamoğlu Mesaj Paylaştı

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı İçin İmamoğlu Mesaj Paylaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2025 - 23:02

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultay ile ilgili olarak İbrahim Özkan aracılığıyla bir mesaj iletti. 

İmamoğlu mesajında, 'Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte, milletimizin umudunu kaybetmeden geleceğe dair ümitvar bakışını korumasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı. 

23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, danışmanı İbrahim Özkan aracılığıyla gönderdiği mesajında, 'Partimizin bu hafta birleştirici, kapsayıcı, bütünleştirici bir kurultay süreci ile milletimizin arzu ettiği geleceği hazırlayacak bir kurultay geçireceğinize olan inancım tamdır.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP yarın olağanüstü kurultay gerçekleştirecek.

CHP yarın olağanüstü kurultay gerçekleştirecek.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta diplomasının iptali ve gözaltı ile başlayan süreçte CHP'ye kayyum iddiaları gündeme gelmişti. Özgür Özel, kurultay iddialarına karşı olağanüstü kongreye gittiklerini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu yarın düzenlenecek kurultayla ilgili mesaj paylaştı.

Ekrem İmamoğlu yarın düzenlenecek kurultayla ilgili mesaj paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden danışmanı İbrahim Özkan vasıtasıyla bir mesaj gönderdi. 

Mesajında şu ifadelere yer verdi: 

'Partimizin bu hafta gerçekleştireceği kurultayın; birleştirici, kapsayıcı ve bütünleştirici bir süreçle, milletimizin özlem duyduğu geleceği inşa edecek nitelikte olacağına tüm kalbimle inanıyorum.'

İmamoğlu'nun mesajının tamamı şu şekilde:

İmamoğlu'nun mesajının tamamı şu şekilde:

'Partimizin bu hafta birleştirici, kapsayıcı, bütünleştirici bir kurultay süreci ile milletimizin arzu ettiği geleceği hazırlayacak bir kurultay geçireceğinize olan inancım tamdır. Ülkemizin bu zor günlerinde milletimizin umudunu yitirmeden geleceğe ümitle bakmasını diliyorum. Hak, hukuk ve adalet mücadelemizin 86 milyon insanımızın her bir ferdinde olduğuna inandığım 'Hak yemem ama hakkımı da yedirmem' bilincidir. Bu inançla milletçe milletin iradesine ve milletin egemenliğine sahip çıkmaya devam edeceğiz'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın