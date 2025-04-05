Ateşkesi Bozan İsrail, Gazze'ye Son 24 Saatte Ağır Saldırılar Düzenledi

Rusya-Ukrayna savaşına açıktan taraf olan Avrupa ülkeleri Filistin'de aynı tavrı gösteremiyor. Trump'ın gelişinden sonra Netanyahu'ya verilen onay İsrail saldırılarını artırırken sessiz kalan Avrupa'yı daha da büyük bir sessizliğe gömdü.

Filistin'de olanlar artık Avrupa'da haber değeri de taşımıyor.

Harvard Üniversitesi'nde Cemal Kafadar ve asistanının Filistin'e olan destekleri sebebiyle görevden alınmaları da 'akademiden' çıkacak seslerin önüne engel çekti.

Bu nedenle basın, akademi, Avrupanın liberal siyasetçilerinin Filistin'e sessiz kalmaları eleştiri konusu olmaya devam ediyor.