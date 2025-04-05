Ateşkesi Bozan İsrail, Gazze'ye Son 24 Saatte Ağır Saldırılar Düzenledi
Ateşkesi Bozan İsrail, Gazze'ye Son 24 Saatte Ağır Saldırılar Düzenledi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
Trump'ın göreve gelişiyle kamuoyu desteği de yaratan İsrail, saldırganca sivilleri katletmeye devam ediyor. Avrupa'nın sessizliğiyle geçilen günlerde okullar, hastaneler ve sivil yerleşim yerleri İsrail ordusunun ana hedefi olmuş durumda. Ölü sayısı son iki gündür yapılan saldırılarla 51 bin sınırına dayandı ve bu sadece kayıtlı veriler.
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18 Mart'ta tek taraflı bozulan ateşkes Gazze'ye yeni ölümler ve işgal getiriyor.
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Gazze artık enkaz şehir oldu.
Mülteci kampları artık İsrail'in ana hedefi konumuna geldi.
Avrupa sessizliğini sürdürüyor...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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