CHP Lideri Özgür Özel Burcu Köksal ve Ekrem İmamoğlu'nun Açıklamalarının Ardından İlk Kez Konuştu

'Kendisine telefonda sordum. 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' diye. O da 'Başkanım burada şöyle ifade var belediyeyi DEM'lilerle yönetecekler'. Ben 'Belediyeyi DEM'lilerle yönetmeyeceğim dedim' diye konuştu. Orada DEM parti hariç dediğinizde kendisini DEM Partili hisseden, Afyon'da oturan, Türkiye'nin herhangi bir yerinde oturan DEM Partili seçmen, Kürt ve DEM Parti'yi destekleyen seçmen 'Bir ayrımcılık var mı?' düşünür. Ben kendisini aradım 'Burcu böyle bir ifade olmuş, tansiyon yükselir, bunu Uşak'ta düzeltiyorum' dedi. O da 'Aman başkanım düzeltin' dedi. Afyon'dan bir gazeteci ile konuşmuş, mesaj atmış. Dediği şu 'Benim DEM'le ittifakım yok'. Her gün 'Afyon'u DEM Parti'yle yönetecekler, eş başkan atanacak' diyorlarmış. Türkiye'de biraz da iktidara müzahir medyanın gayretleriyle oluyor. Sizin ne söylediğiniz değil, karşı tarafın ne anladığı önemli. Bizim birçok milletvekili, belediye başkanı il başkanlarımız aradı. Hatta iddiasız olduğumuz Güneydoğu'da bazı yerlerde il başkanları aradı. O yüzden bir düzeltmeye ihtiyaç vardı.'