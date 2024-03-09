CHP Lideri Özgür Özel Burcu Köksal ve Ekrem İmamoğlu'nun Açıklamalarının Ardından İlk Kez Konuştu
CHP Lideri Özgür Özel Burcu Köksal ve Ekrem İmamoğlu'nun Açıklamalarının Ardından İlk Kez Konuştu
CHP lideri Özgür Özel katıldığı televizyon programında, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi. Özel, dikkat çeken ifadeler kullandı.
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CHP Grup Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, “Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak” demişti.
İmamoğlu'da Köksal'ın bu sözleri üzerine "İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama bu partililere değil bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" açıklamasında bulunmuştu.
Habertürk'e konuk olan CHP Lideri partisinde yaşananlar hakkında konuştu. Özel, Burcu Köksal'ın konuşmasını seçim otobüsünde olduğu için duymadığını ifade etti ve şunları söyledi 👇
"Böyle bir ifadeye ne gerek var"
" Afyon'da DEM ile işbirliğimiz yok"
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İmamoğlu'nun Köksal Çıkışı 👇
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