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Süleyman Soylu Ortaya Çıktı: Yine Seçim Yine Şarkı

Süleyman Soylu Ortaya Çıktı: Yine Seçim Yine Şarkı

Süleyman Soylu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.03.2024 - 08:34

AK Partili eski İçişleri eski bakanı Süleyman Soylu, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan’da bir etkinliğe katıldı ve seçmene Sezen Aksu’nun İkinci Bahar şarkısını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul’da aktif olarak kampanya yapan Süleyman Soylu’nun, “İlle de Roman Olsun” performansı unutulmazlar arasına girmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul’da aktif olarak kampanya yapan Süleyman Soylu’nun, “İlle de Roman Olsun” performansı unutulmazlar arasına girmişti.

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Genel seçimler sonrasında kabinedeki koltuğunu Ali Yerlikaya’ya devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum için yeniden sahaya indi.

Genel seçimler sonrasında kabinedeki koltuğunu Ali Yerlikaya’ya devreden AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum için yeniden sahaya indi.

Soylu, bu sefer ise “İkinci Bahar” şarkısını seslendirdi 👇

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Nuray

Bu görüntülere başka bir ülkede şahit olamazsın... Hey yavrum hey..

gnyy

bildikleri sadece bu zaten show. başka bi işe yaramazlar

.

Hayatımda hiç güvenlik makalesi okumadım diyen bir İç İşleri Bakanıydı,şarkıcı hayli hayli olur