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CHP Geri Adım Atmıyor: “Adayımız Lütfü Savaş, Değişme İhtimali Yok”

CHP Geri Adım Atmıyor: “Adayımız Lütfü Savaş, Değişme İhtimali Yok”

CHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 15:28

Cumhuriyet Halk Parti (CHP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı yaklaşan seçimlerde de aday olarak göstermeye karar vermişti. Büyük tepki çeken karar sonrasında CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel kararın değilmeyeceğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da, belediye başkanı Lütfü Savaş da çok tartışılıyordu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da, belediye başkanı Lütfü Savaş da çok tartışılıyordu.

Lütfü Savaş, özellikle binlercek işiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi mimar Mehmet Yaşar Coşkun için ‘idealist’ tanımlasında bulunmasıyla tepki çekmişti.

Lütfü Savaş, özellikle binlercek işiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi mimar Mehmet Yaşar Coşkun için ‘idealist’ tanımlasında bulunmasıyla tepki çekmişti.

CHP, tüm tepkilere kulağını kapatarak Lütfü Savaş’ı yaklaşan yerel seçimlerde yeniden aday gösterdi.

CHP, tüm tepkilere kulağını kapatarak Lütfü Savaş’ı yaklaşan yerel seçimlerde yeniden aday gösterdi.

Parti sözcüsü Deniz Yücel; “Lütfü Savaş, yaraların sarılması ve yıkımın tamir edilmesi için gereken tüm fedakarlığı yapmıştır. Adaylığının geri çekilmesi mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Parti sözcüsü Deniz Yücel; “Lütfü Savaş, yaraların sarılması ve yıkımın tamir edilmesi için gereken tüm fedakarlığı yapmıştır. Adaylığının geri çekilmesi mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

CHP'nin Lütfü Savaş kararı sosyal medyada da çok konuşuldu 👇

CHP'nin Lütfü Savaş kararı sosyal medyada da çok konuşuldu 👇
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