CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bedellilerden Oy İstemiyoruz" Sözlerine Murat Kurum'dan Sert Cevap
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bedellilerden Oy İstemiyoruz" Sözlerine Murat Kurum'dan Sert Cevap
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen mitinglere katılım gösterdi. Seçmenlere karşı yaptığı konuşmada bedelli askerlik konusunda söyledikleriyle tepki çeken ve sosyal medyada videoları yayınlanan Özgür Özel'e, İBB AK Parti Başkan Adayı Murat Kurum'dan da cevap geldi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da katıldığı mitingde söyledikleriyle gündem oldu.
Miting esnasında bedelli askerlik yorumunda bulunan Özgür Özel'in söyledikleri sosyal medyada dikkatleri üstüne çekti.
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Ardından sosyal medyada Özgür Özel'in 2018 yılında bedelli askerliği desteklediği paylaşımının ekran görüntüsü yayılmaya başladı.
Konuşmasının farklı bir yere çekildiğinden bahseden Özgür Özel, bir sonraki konuşmasında duruma bu ifadelerle açıklık getirdi:
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Özgür Özel, yanlış anlaşıldığını belirterek "O kanunun altında imzam var benim. Oyum var. Bedelli askerlik yapan da bu milletin evladıdır, gidip normal askerlik yapan da evladıdır." dedi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise yine Twitter (X) hesabı üzerinden yayınladığı video ile Özgür Özel'in bedelli askerlik sözlerine sert çıkıştı.
"Şehidimizin cenazesinde kahkaha atanlar, kirli ittifaklar üzerinden siyaset üretenler bedelli askerlik yapan gençlerimizin vatan sevgisini sorgulayamaz, bu konuda tek bir kelime bile edemez!"
"Sen kimsin ki bu pırıl pırıl gençlerimize böyle bir ithamda bulunuyorsun?"
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Özgür Özel sen solcusun oğlum. Sağcı bağnazlar gibi siyaset yaparsan beceremezsin. Bırak bu pis ağızları onlar yapsın
neden beceremiyorlar mi hatiplerle.bas etmeyi yemedi mi
Gelen gideni aratır diye boşuna demiyorlar. Dede ihtiyardı falan ama en azından nerede ne konuşacağını nasıl tepki göstereceğini biliyordu, bu yarım akıllı d... Devamını Gör
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