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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bedellilerden Oy İstemiyoruz" Sözlerine Murat Kurum'dan Sert Cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bedellilerden Oy İstemiyoruz" Sözlerine Murat Kurum'dan Sert Cevap

Özgür Özel Murat Kurum
GNS
GNS - Onedio Editörü
03.03.2024 - 14:45

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen mitinglere katılım gösterdi. Seçmenlere karşı yaptığı konuşmada bedelli askerlik konusunda söyledikleriyle tepki çeken ve sosyal medyada videoları yayınlanan Özgür Özel'e, İBB AK Parti Başkan Adayı Murat Kurum'dan da cevap geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da katıldığı mitingde söyledikleriyle gündem oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da katıldığı mitingde söyledikleriyle gündem oldu.

31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek olan seçmene seslenen Özgür Özel, '31 Mart tarihinde sandık başına gittiğimizde CHP'nin adaylarına oy vereceğiz.' dedi.

Miting esnasında bedelli askerlik yorumunda bulunan Özgür Özel'in söyledikleri sosyal medyada dikkatleri üstüne çekti.

Miting esnasında bedelli askerlik yorumunda bulunan Özgür Özel'in söyledikleri sosyal medyada dikkatleri üstüne çekti.

'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil, gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz.'

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Ardından sosyal medyada Özgür Özel'in 2018 yılında bedelli askerliği desteklediği paylaşımının ekran görüntüsü yayılmaya başladı.

Ardından sosyal medyada Özgür Özel'in 2018 yılında bedelli askerliği desteklediği paylaşımının ekran görüntüsü yayılmaya başladı.

Konuşmasının farklı bir yere çekildiğinden bahseden Özgür Özel, bir sonraki konuşmasında duruma bu ifadelerle açıklık getirdi:

Konuşmasının farklı bir yere çekildiğinden bahseden Özgür Özel, bir sonraki konuşmasında duruma bu ifadelerle açıklık getirdi:

'Dedim ki bu ülke için canını verecek herkesten oy istiyorum. Bir yandan da şunu söylüyorum: Hepimiz bu ülke için canımızı veririz ama Tayyip Erdoğan bu ülke için canını veren şehidin tabutunun ucundan tutacak, bir elinde şehidin tabutu bir elinde mikrofon orada siyaset yapacak. Kerpiç briket bir ev penceresiz camına naylon çekilmiş oraya gidecek siyaset yapacak. Sonra da üzerine bir kamuflaj, buraya Cumhurbaşkanlığı forsu, efendim, 'Recep Tayyip Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış' diye 7 tane gazete birden manşet atacak. Eğer bir kamuflaj bir Erdoğan'a yakışacaktıysa Bilal Erdoğan'a yakışaydı, Burak Erdoğan'a yakışaydı. Bunu söyleyip biz vatanseveriz biz vatanımızı severiz, sizinkiler gibi bedelli ile çürük raporu ile kaçmayız dedim.'

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Özgür Özel, yanlış anlaşıldığını belirterek "O kanunun altında imzam var benim. Oyum var. Bedelli askerlik yapan da bu milletin evladıdır, gidip normal askerlik yapan da evladıdır." dedi.

Özgür Özel, yanlış anlaşıldığını belirterek "O kanunun altında imzam var benim. Oyum var. Bedelli askerlik yapan da bu milletin evladıdır, gidip normal askerlik yapan da evladıdır." dedi.

'Diyorlar ki Özgür Özel 'bedelliden oy istemedi mi?'. O kanunun altında imzam var benim. Oyum var. Bedelli askerlik yapan da bu milletin evladıdır, gidip normal askerlik yapan da evladıdır. Bir dil sürçmesinden siyaset çıkarmaya çalışan Erdoğan'a şunu söylüyorum: Sen kendi evladına çürük raporu alıyorsun da bedelli yapıp askere yollamıyorsun da başkasının gariban çocuğu üzerinden niye siyaset yapıyorsun onu soruyorum onu.'

Ardından Twitter (X) üzerinden bu paylaşımı yaptı:

İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise yine Twitter (X) hesabı üzerinden yayınladığı video ile Özgür Özel'in bedelli askerlik sözlerine sert çıkıştı.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise yine Twitter (X) hesabı üzerinden yayınladığı video ile Özgür Özel'in bedelli askerlik sözlerine sert çıkıştı.

Özgür Özel'e 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetersiz eş genel başkanı Özgür efendi çıkmış, bedelli askerlik yapan 650 bin vatan evladımıza 'kaçak' diyor.' şeklinde sesleniyor.

"Şehidimizin cenazesinde kahkaha atanlar, kirli ittifaklar üzerinden siyaset üretenler bedelli askerlik yapan gençlerimizin vatan sevgisini sorgulayamaz, bu konuda tek bir kelime bile edemez!"

"Şehidimizin cenazesinde kahkaha atanlar, kirli ittifaklar üzerinden siyaset üretenler bedelli askerlik yapan gençlerimizin vatan sevgisini sorgulayamaz, bu konuda tek bir kelime bile edemez!"
twitter.com

'Sen kimsin ki; 650 bin gencimizin ailelerinin, sevdiklerinin vatan sevgisini sorguluyorsun? Onları vatana ihanetle, sevmemekle suçluyorsun. Sen kimsin ki bu pırıl pırıl gençlerimize böyle bir ithamda bulunuyorsun? Acaba senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sana bu yetkiyi kim veriyor?'

"Sen kimsin ki bu pırıl pırıl gençlerimize böyle bir ithamda bulunuyorsun?"

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Burcu Böke dominoiplik

Özgür Özel sen solcusun oğlum. Sağcı bağnazlar gibi siyaset yaparsan beceremezsin. Bırak bu pis ağızları onlar yapsın

makalele

neden beceremiyorlar mi hatiplerle.bas etmeyi yemedi mi

Semih Kurnaz

Gelen gideni aratır diye boşuna demiyorlar. Dede ihtiyardı falan ama en azından nerede ne konuşacağını nasıl tepki göstereceğini biliyordu, bu yarım akıllı d... Devamını Gör

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