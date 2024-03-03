CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bedellilerden Oy İstemiyoruz" Sözlerine Murat Kurum'dan Sert Cevap

'Dedim ki bu ülke için canını verecek herkesten oy istiyorum. Bir yandan da şunu söylüyorum: Hepimiz bu ülke için canımızı veririz ama Tayyip Erdoğan bu ülke için canını veren şehidin tabutunun ucundan tutacak, bir elinde şehidin tabutu bir elinde mikrofon orada siyaset yapacak. Kerpiç briket bir ev penceresiz camına naylon çekilmiş oraya gidecek siyaset yapacak. Sonra da üzerine bir kamuflaj, buraya Cumhurbaşkanlığı forsu, efendim, 'Recep Tayyip Erdoğan'a kamuflaj ne de yakışmış' diye 7 tane gazete birden manşet atacak. Eğer bir kamuflaj bir Erdoğan'a yakışacaktıysa Bilal Erdoğan'a yakışaydı, Burak Erdoğan'a yakışaydı. Bunu söyleyip biz vatanseveriz biz vatanımızı severiz, sizinkiler gibi bedelli ile çürük raporu ile kaçmayız dedim.'