CHP’den Seçim Reklamı: Lütfü Savaş’a Yer Vermediler

Cumhuriyet Halk Partisi, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yeni reklam filmini yayınlandı. Reklamda, genel başkan Özgür Özel ile birlikte birçok belediye başkanı da yer aldı ancak adaylığı çok tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş yer almadı.