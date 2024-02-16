CHP’den Seçim Reklamı: Lütfü Savaş’a Yer Vermediler
CHP’den Seçim Reklamı: Lütfü Savaş’a Yer Vermediler
Cumhuriyet Halk Partisi, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yeni reklam filmini yayınlandı. Reklamda, genel başkan Özgür Özel ile birlikte birçok belediye başkanı da yer aldı ancak adaylığı çok tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş yer almadı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok büyükşehir belediye başkanının yer aldığı yeni bir reklam filmi yayımladı.
Reklam filmi, CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda Özgür Özel’in “Biz Türkiye İttifakı’yız. Türkiye’yi kucaklıyoruz. Sizden bunun için destek istiyoruz” açıklaması ile başladı.
Reklamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun dükkanının kepengini açan bir vatandaşa yardım ettiği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş‘ın bir bakkala girerek vatandaşlarla tokalaştığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce‘nin kütüphanede öğrencilerle sohbet ettiği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer‘in bir üretim tesisinde işçilerle sohbet ettiği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu‘nun çiftçilerle selamlaşarak konuştuğu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay‘ın çimlerde gitar çalıp müzik söyleyen gençlerle buluştuğu görüntüler yer aldı.
Ancak, reklam filminde tartışmaların odağındaki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş, filmde yer almadı.
CHP'nin seçim reklamı 👇
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