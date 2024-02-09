Gökhan Zan’dan Lütfü Savaş’a Cevap: “Geldiğiniz Yerin Dilinden Asla Vazgeçmiyorsunuz”
Gökhan Zan’dan Lütfü Savaş’a Cevap: “Geldiğiniz Yerin Dilinden Asla Vazgeçmiyorsunuz”
CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Lütfü Savaş, geçtiğimiz günlerde depremzedeler tarafından protesto edilmesi sonrasında Gökhan Zan’ı suçlamıştı. Gökhan Zan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Lütfü Savaş’a cevap verdi.
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Lütfü Savaş, Hatay’da depremde hayatını kaybedelerin anıldığı programda vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.
Savaş sonrasında yaptığı açıklamada protestolara katılan Gökhan Zan’ı suçlamıştı.
Kahramanmaraş depremi sonrasında Hatay’da yaptığı çalışmalarla öne çıkan eski milli futbolcu Gökhan Zan, Lütfü Savaş’a cevap verdi.
“Değerli büyüğüm Sayın Lütfü Savaş Başkanıma cevaben; Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, şahsıma karşı atfettiğiniz suçlamaları şaşkınlıkla izledim ve bu toprakların bir evladı olarak Hataylılar adına daha çok üzüldüm. Bir devlet büyüğüm olarak bana katkılarınızı inkar etmeyeceğim gibi, yanınızda çalışmış biri olarak, emeğimin karşılığını almamın nesi sizi bu kadar rahatsız etti anlayabilmiş değilim.”
“Sizin depremin birinci yılında, Hataylılar tarafından böylesine bir protestoya maruz kalmanız herkesten çok beni üzmüştür. Ancak, bu protestoların nedeni ben değil, kendi seçmeninizle bu denli iddialaşmanız, en zor zamanlarımızda yanımızda olmamanız ve kalpten kalbe giden yolda bizlerle bağınızı koparıp, savaş-mak yerine yalnız bırakmanızdır.”
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“Kaldı ki, farklı kültürlerin sembolü olan Hatay'da, birlik ve beraberliğimizi yakan da, kül eden de, yanlış kararlara imza atan da, bize sırtını dönen de sizsiniz!”
“Ayrıca şahsınıza karşı yapılan bu protestolar yeni değil, daha adaylığınızın açıklandığında ilk gün başlamıştır. Yani benimle alakalı değildir! Öyle ki, olayla hiç alakası olmayan, depremde gece gündüz çalışan, Hatay için elini taşın altına koyan kıymetli hocam kardeşim Volkan Demirel'i bahane etmeniz ise, hem kendisine, hem halkın gönlündeki yerine hakarettir.”
“Zaten, geldiğiniz yerin diliyle topluma karşı siyasi söylem üretmekten asla vazgeçmemeniz, ahde vefayı yüreğine kötülük uğramamış Hataylılara değil, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde olduklarınızla, yol arkadaşlığı etmenizdir. Üstelik, protesto edilmenizle benim bir alakamın olmadığını, idealist uğrularla, altın makaslı açılışları benim yapmadığımı en iyi siz biliyorsunuz!”
“Hiçbir anmada bir Hataylının elini tuttunuz mu? Elinizi omzumuza koydunuz mu? İçtenlikle samimi bir şekilde sarıldınız mı? Siz seçilmiş biri olarak, hemşehrilerimizin enerjisini polemiklerle tüketip, ihanet ideolojisi içerisinde Hatay ve Hataylılar'a en büyük kötülüğü yapmıyor musunuz? Siz kendi mensubu olduğunuz siyaset arenasında bile, MECBURİ bir aday olarak karşımıza çıkartılmadınız mı? Siyasi şaibelerinizle hakkınızda yapılan anketler yeterli görülmediğinden, yenilerini yaptıranlar bizzat siyaset evinizin mensupları değil mi!”
“Siz daha depremin ilk günlerinde, binlerce insanın vebaline girmiş idealist müteahhitlerinizi ak-lamadınız mı?”
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“Bizim tek isteğimiz, kaybettiklerimiz için saatler tam 04:17'yi gösterdiğinde sessizce yas tutmaktı. Ne yazık ki, bu mümkün olmadığı gibi sizde yanımızda da durmadınız. Bizim sizden beklentimiz, ağır yıkım yaşamış yaralı yüreklere birazda olsa dokunabilmenizden ibaretti. İhtiyaç duyduğumuz tam da buydu ama olmadı, yapmadınız.”
“Siz suçunu bilen siyasetçi kimliğinizle bahaneler üretip, bizleri provokatörlükle suçlamak yerine, kişisel hırslarınız, tercihleriniz ve heveslerinizin bir gün milli iradenin kalkanına çarparak darmadağın olacağınızı bilmeliydiniz. Keşke siz, "Kırk yıl önce düşman eline bırakılmayan Türk yurdu Hatay'ı, eski görkemli günlerine kavuşturup ihya ve inşa etmek için hep birlikte mücadele edelim, Hatay hepimizin şahsi meselesi olsun" diyebilseydiniz.”
“Bilmenizi isterim ki, Son söz elbette Hatay halkının olacaktır.”
Gökhan Zan'ın paylaşımı 👇
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