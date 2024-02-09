Gökhan Zan’dan Lütfü Savaş’a Cevap: “Geldiğiniz Yerin Dilinden Asla Vazgeçmiyorsunuz”

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Lütfü Savaş, geçtiğimiz günlerde depremzedeler tarafından protesto edilmesi sonrasında Gökhan Zan’ı suçlamıştı. Gökhan Zan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Lütfü Savaş’a cevap verdi.