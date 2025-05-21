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Cheers Dizisinin Norm Peterson'ı George Wendt Hayatını Kaybetti

Cheers Dizisinin Norm Peterson'ı George Wendt Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.05.2025 - 11:26

“Cheers” dizisindeki Norm Peterson rolüyle 6 yıl üst üste Emmy adayı gösterilen George Wendt'den acı haber geldi. Ünlü aktör George Wendt hayatını kaybetti.

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Cheers adlı sit-com'da Norm Peterson'ı canlandıran ünlü aktör George Wendt hayatını kaybetti.

Cheers adlı sit-com'da Norm Peterson'ı canlandıran ünlü aktör George Wendt hayatını kaybetti.

1948'de Chicago'da doğan Wendt, komedi kariyerine The Second City tiyatrosunda başlamıştı. 'Cheers'dan önce televizyonda 'M*A*S*H', 'Taxi' ve 'Soap' gibi birkaç rolde rol alsa da onun tanınırlığının yolunu açan Cheers oldu. 

Ünlü aktörden acı haber geldi.

Aile dostları, usta oyuncu George Wendt'in uykusunda öldüğünü doğruladı.

Aile dostları, usta oyuncu George Wendt'in uykusunda öldüğünü doğruladı.

ABC News, aile dostu George Wendt'in 'evde uykusunda huzur içinde öldüğünü' ve  'George, onu tanıyan şanslı kişiler için çok sevilen bir arkadaş ve sırdaş olan, çok düşkün bir aile babasıydı. O sonsuza dek özlenecek.' dediğini aktardı. Ünlü oyuncu 76 yaşındaydı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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