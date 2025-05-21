Cheers Dizisinin Norm Peterson'ı George Wendt Hayatını Kaybetti
“Cheers” dizisindeki Norm Peterson rolüyle 6 yıl üst üste Emmy adayı gösterilen George Wendt'den acı haber geldi. Ünlü aktör George Wendt hayatını kaybetti.
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Cheers adlı sit-com'da Norm Peterson'ı canlandıran ünlü aktör George Wendt hayatını kaybetti.
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Aile dostları, usta oyuncu George Wendt'in uykusunda öldüğünü doğruladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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