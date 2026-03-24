Çeyrek mi, Külçe mi: Sen Hangi Altın Türüsün?

Erkan Tuna Budak
24.03.2026 - 14:01

Herkes gibi senin de biricik ve paha biçilemez olduğunu biliyoruz ama bir altın türü olsaydın hangisi olurdun? Ortamlarda 'Ben külçe altın çıktım, n'aber!' dedirtecek testimize başlıyoruz!

1. İlk sorumuzla başlayalım: Hangi mevsimin insanısın?

2. Bir insanın değerini düşüren en kritik şey nedir sence?

3. Peki bir insan kendi değerini tek bir hareket ile değiştirebilir mi?

4. Bir yemekte/tatlıda senin için görüntü mü yoksa lezzet mi önemli?

5. Şimdi bize gerçek anlamda "zengin" hissettiren bir görsel seçer misin?

6. İstikrarlı biri olduğunu söyleyebilir misin?

7. Dürüst ol: Kendini nasıl görüyorsun?

8. Son olarak şunu soralım: Maddiyata olan bakış açını en iyi tanımlayan cümleyi seçer misin?

Gram altın!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda sen gram altınsın! Gram altın çıktın diye üzülme lütfen, çünkü gram altın en zor zamanlarda imdadına yetişen bir altın türü! Küçük küçük birikir, biriktirdiğini unutur ve bir baktığında güzel bir para ettiğini görürsün. Gizli kapaklı olduğunu söyleyemeyiz ama sen de gizli gizli birikim yapma konusunda az değilsin. İstikrarlısın, imdada yetişen birisin ve bu yüzden seni gram altına benzettik!

Verdiğin yanıtlara göre sen kesinlikle çeyrek altınsın! Türk halkının göz bebeği, düğünlerin ve kutlamaların aranan ismisin. Nerede bir etkinlik, nerede bir kalabalık varsa sen oradasın çünkü insanlar seni etrafında görmeyi, seninle vakit geçirmeyi seviyor. Hem geleneksel bir yanın var hem de her döneme, her ortama kolayca ayak uydurabiliyorsun. Çevrendekiler için her zaman garantili bir dostsun. Ulaşılmaz değilsin, sıcakkanlısın ama kendi değerini de çok iyi koruyorsun. Kısacası sen herkesin hayatında en az bir tane bulunması gereken o altın kalpli insansın!

Verdiğin yanıtlara bakılırsa senin karşılığın tam altın! Sen öyle ufak tefek hesaplarla veya anlık heveslerle uğraşan biri değilsin; her zaman büyük resmi görüyor, adımlarını ona göre atıyorsun. İnsanların sana karşı ayrı bir saygısı var çünkü duruşun, ağırlığın ve karakterin bunu fazlasıyla hak ediyor. Uzun vadeli planların insanısın, bir işe girdin mi sonunu getirmeden bırakmazsın. Çevrendekiler senin fikirlerine çok önem veriyor, zor ve ciddi bir karar alacaklarında akıl danıştıkları ilk kişi genellikle sen oluyorsun. Güvenilirliğinle etrafına tam bir sığınak enerjisi veriyorsun!

Cevapların yalan söylemez: Sen basbayağı külçe altınsın! Senin olayının standardı çok yüksek. Öyle herkesin kolayca ulaşabileceği, her ortamda öylesine rastlanacak biri değilsin. Belli bir ağırlığın, çok net çizdiğin sınırların var. Hayatındaki insanları ve enerjini harcayacağın işleri özenle seçiyorsun. Dışarıdan bakıldığında biraz soğuk veya mesafeli görünebilirsin ama seni gerçekten tanıyanlar, içindeki o saf ve bozulmamış değeri çok iyi biliyor. Kriz anlarında bile soğukkanlılığını koruyup dimdik ayakta kalabiliyorsun. Sende tam bir patron enerjisi var!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
