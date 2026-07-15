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Çeşme mi, Bodrum mu? Yaz Tatilinin Çeşme ve Bodrum'daki Maliyeti

etiket Çeşme mi, Bodrum mu? Yaz Tatilinin Çeşme ve Bodrum'daki Maliyeti

Yakup Demir
Yakup Demir - Onedio Üyesi
15.07.2026 - 15:24
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Yaz sezonunun tam ortasına geldiğimiz şu günlerde, İstanbul’dan yola çıkıp Ege’nin iki incisinde tatil yapmak isteyen aileler için en çok merak edilen soru net: 'Bu yaz Çeşme mi, yoksa Bodrum mu?' 🚗🌊

İki yetişkin ve 9 yaşında bir çocuktan oluşan çekirdek ailenin, hibrit araçlarıyla İstanbul'dan yola çıkarak gerçekleştireceği 3 gece 4 günlük ortalama standartlarda  bir tatil senaryosunu masaya yatırdık. Köprülerden plaj girişlerine, akşam yemeklerinden dondurma keyfine kadar her iki rotanın da güncel maliyet röntgenini çektik! 📊✨

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🚘 1. Perde: Yolculuk ve Ulaşım Maliyetleri (Gidiş - Dönüş)

🚘 1. Perde: Yolculuk ve Ulaşım Maliyetleri (Gidiş - Dönüş)

Yolculuğumuz İstanbul Anadolu Yakası'nda başlıyor ve her iki lokasyon için de en hızlı rota olan İstanbul - İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü tercih ediliyor. 🌉

🌊 Çeşme Rotası Ulaşım Giderleri

  • 🌉 Otoyol ve Köprüler: Osmangazi Köprüsü dahil tam parkur gidiş-dönüş toplamı ~4.930 TL 🎟️

  • Yol ve Yakıt: Git-gel ve Çeşme - Alaçatı arası çevre sürüşleriyle birlikte yaklaşık 1.050 km yol kat ediliyor. Tasarruflu hibrit aracınız bu yolda ~2.850 TL yakıt harcıyor. 🔋

  • 🥪 Mola: Oksijen tesislerinde gidiş-dönüş toplam 3 kişilik hızlı atıştırmalık ve kahve molaları: ~1.500 TL

  • 🏁 Çeşme Ulaşım Toplamı: ~9.280 TL 🚗💨

🌴 Bodrum Rotası Ulaşım Giderleri

  • 🌉 Otoyol ve Köprüler: İstanbul - İzmir otoyoluna ek olarak İzmir - Aydın otoyolu kullanımıyla birlikte gidiş-dönüş otoyol maliyeti ~5.100 TL 🎟️

  • Yol ve Yakıt: Mesafe Çeşme'ye göre belirgin şekilde uzuyor. Bodrum içi koylar, Yalıkavak ve Gümüşlük sürüşleriyle birlikte toplam mesafe 1.550 km’yi buluyor. Hibrit araç yakıt sarfiyatı: ~4.200 TL

  • 🥪 Mola: Yaklaşık 7-8 saat süren yolculukta mecburen verilen mola sayısı ve snack harcaması artıyor: ~1.800 TL 🥐

  • 🏁 Bodrum Ulaşım Toplamı: ~11.100 TL 🗺️💨

🏨Konalama Standartları (3 Gece)

Her iki destinasyonda da aile konforuna uygun, havuzlu / deniz kenarı 4-5 yıldızlı oteller ya da Alaçatı / Yalıkavak tarzı şık butik oteller (Oda-Kahvaltı) baz alınmıştır. 🛏️

  • 🪟 Çeşme (Alaçatı veya Boyalık): Yüksek sezonda 3 kişilik bir aile için nitelikli oda-kahvaltı konaklamanın 3 gecelik toplam maliyeti: ~39.000 TL 🏊‍♂️

  • 🪟 Bodrum (Yalıkavak, Torba veya Göltürkbükü): Bodrum'da dünya markalarının ve yüksek lüks segmentin yarattığı talep nedeniyle konaklama fiyatları bir tık daha yukarıda seyrediyor. 3 gecelik toplam maliyet: ~45.000 TL 🌴

🍽️ Günlük Aktivite ve Gastronomi Karşılaştırması

🍽️ Günlük Aktivite ve Gastronomi Karşılaştırması

Tatilin kalbi plajlarda ve akşam sofralarında atıyor! Belirttiğiniz güncel fiyatlarla (dondurma topu 250 TL, mütevazı yemek kişi başı 2.000 TL, balık Çeşme 3.000 TL / Bodrum 4.000 TL, Beach harcamaları kişi başı Çeşme 2.500 TL / Bodrum 3.000 TL) işte gün gün harcama dengesi: 🌟

☀️ 1. Gün: Havuz Keyfi & İlk Akşam Yemeği

  • 🐙 Çeşme: Gündüz otel havuzunda ücretsiz dinlenme. Akşam Alaçatı'nın Arnavut kaldırımlı sokaklarında şık bir Ege restoranında akşam yemeği: ~4.500 TL 🥗

  • Bodrum: Gündüz otel plajı/havuzu keyfi. Akşam Bodrum Merkez veya Yalıkavak Marina yakınlarında şık bir akşam yemeği: ~5.000 TL 🍝

🏖️ 2. Gün: Beach Club & Balık Ziyafeti

  • 🐟 Çeşme: Popüler bir Çeşme beach club'ında kişi başı 2.500 TL'den 3 kişilik harcama limiti (giriş dahil yeme-içme) ~7.500 TL. Akşam Dalyan'da deniz kenarında taze balık ve mezeler (kişi başı 3.000 TL): ~9.000 TL 🍤

  • 🦞 Bodrum: Göltürkbükü veya Yalıkavak’ta seçkin bir beach club’da kişi başı 3.000 TL'den 3 kişilik harcama limiti ~9.000 TL. Akşam Gümüşlük’te muazzam bir gün batımına karşı balık sofrası (kişi başı 4.000 TL): ~12.000 TL 🍷

🍦 3. Gün: İkinci Plaj Deneyimi, Mütevazı Akşam & Marina Keyfi

  • Çeşme: Farklı bir koyda beach club günü (kişi başı 2.500 TL): ~7.500 TL. Akşam Çeşme merkezde mütevazı bir restoranda aile yemeği (kişi başı 2.000 TL): ~6.000 TL. Üzerine Marina'da yürüyüş, dondurma (topu 250 TL'den kişi başı 2 top = 3 kişi için 1.500 TL) ve kafe keyfi (~500 TL): ~2.000 TL 🍨

  • 🏰 Bodrum: Bitez veya Ortakent'te plaj günü (kişi başı 3.000 TL): ~9.000 TL. Akşam Bodrum merkezde mütevazı bir akşam yemeği (kişi başı 2.000 TL): ~6.000 TL. Gece Marina boyunca yürüyüş ve meşhur dondurmacılarda dondurma (1.500 TL) / kafe molası (~800 TL): ~2.300 TL

📊 Bütçe Karşılaştırma Tablosu

📊 Bütçe Karşılaştırma Tablosu

(Not: Tablodaki Beach Club tutarları 2 günlük, Akşam Yemekleri ise 3 günlük toplamları yansıtmaktadır.)

📝 Sonuç: Çeşme ~87.000 TL | Bodrum ~102.000 TL 📌

Not: 2019 yılında Çeşme tatilinin toplam faturası o günkü kurla yaklaşık 1.150 USD, Bodrum ise 1.415 USD civarındaydı 

Güncel yeme-içme fiyatları bütçeye eklendiğinde, ~86.000 TL ile daha kompakt ve toplu bir tatil deneyimi sunan Çeşme oluyor. 🌊 İstanbul'a olan yakınlığı, hibrit aracınızın yakıt tüketimini düşürürken yolda geçen süreyi de belirgin şekilde azaltıyor. ⏱️

Neticede her iki rotanın da sunduğu keyif ve ayrıcalıklar birbirinden değerli. Ancak mesafe ve hızlı ulaşım açısından Çeşme bir adım öne çıkıyor. Bir de Avrupa’yı kasıp kavuran ve ülkemizi de sıkça ziyaret eden Eyyam-ı Bahur (kavurucu sıcaklar) döneminin bunaltıcı etkisinde kalmamak adına; Çeşme’nin vazgeçilmez rüzgârı, ferahlatıcı serinliği ve altın sarısı plajları çok güçlü bir tercih sebebi olabilir. Her iki rota da Ege’nin vazgeçilmez tatil durakları olup, her şekilde sizi mutlu edeceklerini umuyorum. 🧳✨

Not: Fiyatlar doğrudan piyasa görüşmelerine dayanmakta olup, lüks segment hariç tutularak ortalama standartlar üzerinden hesaplanmıştır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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