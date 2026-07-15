Çeşme mi, Bodrum mu? Yaz Tatilinin Çeşme ve Bodrum'daki Maliyeti
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Yaz sezonunun tam ortasına geldiğimiz şu günlerde, İstanbul’dan yola çıkıp Ege’nin iki incisinde tatil yapmak isteyen aileler için en çok merak edilen soru net: 'Bu yaz Çeşme mi, yoksa Bodrum mu?' 🚗🌊
İki yetişkin ve 9 yaşında bir çocuktan oluşan çekirdek ailenin, hibrit araçlarıyla İstanbul'dan yola çıkarak gerçekleştireceği 3 gece 4 günlük ortalama standartlarda bir tatil senaryosunu masaya yatırdık. Köprülerden plaj girişlerine, akşam yemeklerinden dondurma keyfine kadar her iki rotanın da güncel maliyet röntgenini çektik! 📊✨
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🚘 1. Perde: Yolculuk ve Ulaşım Maliyetleri (Gidiş - Dönüş)
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🍽️ Günlük Aktivite ve Gastronomi Karşılaştırması
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