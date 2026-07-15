Çeşme mi, Bodrum mu? Yaz Tatilinin Çeşme ve Bodrum'daki Maliyeti

Yaz sezonunun tam ortasına geldiğimiz şu günlerde, İstanbul’dan yola çıkıp Ege’nin iki incisinde tatil yapmak isteyen aileler için en çok merak edilen soru net: 'Bu yaz Çeşme mi, yoksa Bodrum mu?' 🚗🌊

İki yetişkin ve 9 yaşında bir çocuktan oluşan çekirdek ailenin, hibrit araçlarıyla İstanbul'dan yola çıkarak gerçekleştireceği 3 gece 4 günlük ortalama standartlarda bir tatil senaryosunu masaya yatırdık. Köprülerden plaj girişlerine, akşam yemeklerinden dondurma keyfine kadar her iki rotanın da güncel maliyet röntgenini çektik! 📊✨