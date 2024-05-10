Cem Garipoğlu’nun Otopsi Görüntüleri: Ailenin Avukatından Belgeli Paylaşım
Cem Garipoğlu’nun Otopsi Görüntüleri: Ailenin Avukatından Belgeli Paylaşım
Münevver Karabulut’u vahşice katlettikten sonra cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu’nun yayınlanan otopsi görüntüleri tartışma yaratmıştı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yayınlanan otopsi görüntülerinin bilirkişi görevini bir trafik polisinin yaptığını ve raporun bilimsel saygınlığının tartışmalı olduğunu ifade etti.
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Cem Garipoğlu, kız arkadaşı Münevver Karabulut’u vahşice katlettikten sonra uzun süre adeletten kaçmış, sonrasında teslim olmuş ve cezaevine konulmuştu.
Garipoğlu’nun cezaevinde intihar ederek hayatına son verdiği açıklanmıştı.
Karabulut ailesi ise intihara inanmadığı için mezarın açılması için başvuruda bulunmuştu. Başvuru sonrasında Cem Garipoğlu’na ait otopsi görüntüleri de basında yer almıştı.
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yayınlanan otopsi raporda ve görüntülerde bilirkişinin bir trafik polisi olduğunu açıkladı.
“Türkiye bir haftadır Cem Garipoğlunun adli tıptaki fotoğraflarını ve bilirkişi incelemesini konuşuyor. Peki kim yaptı bu incelemeyi? Hepimiz Adli tıp uzmanı veya bir doktor demeliyiz. Fakat adli tıp görüntülerinin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan Trafik Polisi.”
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“Bu raporun akademik ve bilimsel perspektifi ve saygınlığı tartışılır haldedir. Otopsi görüntülerinin dökümünün bir adli tıp uzmanı yerine trafik polisine yaptırılması hukuken ve fiilen kabul edilemez. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”
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