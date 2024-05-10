Cem Garipoğlu’nun Otopsi Görüntüleri: Ailenin Avukatından Belgeli Paylaşım

Münevver Karabulut’u vahşice katlettikten sonra cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu’nun yayınlanan otopsi görüntüleri tartışma yaratmıştı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yayınlanan otopsi görüntülerinin bilirkişi görevini bir trafik polisinin yaptığını ve raporun bilimsel saygınlığının tartışmalı olduğunu ifade etti.