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Cem Doğan'ın Paylaşımıyla Viral Olmuştu: Bertin Yıldız'dan 'Sıradan Birini Şarkıcıya Dönüştürme' Serisi!

Cem Doğan'ın Paylaşımıyla Viral Olmuştu: Bertin Yıldız'dan 'Sıradan Birini Şarkıcıya Dönüştürme' Serisi!

Instagram müzik şarkı sözleri
Fatih UZUN
Fatih UZUN - Onedio
29.02.2024 - 17:33

Müzisyen Bertin Yıldız, Instagram hesabından harika işlere imza atarak sıradan insanları şarkıcıya dönüştürüyor.

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Geçtiğimiz günlerde şan eğitmeni Doğan Cem'in de paylaşması ile viral olan bir videosundan sonra Bertin Yıldız'ın işleri sosyal medyada bir hayli ilgi görmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde şan eğitmeni Doğan Cem'in de paylaşması ile viral olan bir videosundan sonra Bertin Yıldız'ın işleri sosyal medyada bir hayli ilgi görmeye başladı.

Yıldız, Instagram üzerinden yaptığı seride şimdiye kadar 3 çalışma yaparken, çalışmalarına katılacak kişileri de Instagram yorumlarından seçiyor.

Yıldız, Instagram üzerinden yaptığı seride şimdiye kadar 3 çalışma yaparken, çalışmalarına katılacak kişileri de Instagram yorumlarından seçiyor.

Seçtiği kişileri profesyonel bir şarkıcıya dönüştüren Bertin Yıldız'ın paylaşımlarını izlerken bir yandan bayılıp bir yandan da 'Günümüz şarkıcıları deşifre oldu' diyeceksiniz.

Seçtiği kişileri profesyonel bir şarkıcıya dönüştüren Bertin Yıldız'ın paylaşımlarını izlerken bir yandan bayılıp bir yandan da 'Günümüz şarkıcıları deşifre oldu' diyeceksiniz.

Bertin Yıldız'ın 'Sıradan kişi nasıl şarkıcıya dönüştürülür' serisine ait o efsane paylaşımları: 👇

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Doruk Aras

Cem Doğan,, ''Müzisyen Bertin Yıldız'' editörün kankaları sanırım :):) sayesinde binlerce insan ikisinin de adını duyacak..var olsun TiktokOnedio ;);)