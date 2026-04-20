Çekirdek Kahve Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kahve paketlerinde “single origin” ya da “blend” ibaresini görmüşsündür. Peki bunlar ne anlama geliyor? Single origin kahveler tek bir bölgeden gelir ve daha belirgin, karakteristik tatlar sunar. Yani içtiğinde daha net bir aroma alırsın. Blend kahveler ise farklı çekirdeklerin karışımıdır ve genelde daha dengeli bir içim sunar. Özellikle her gün içilecek bir kahve arıyorsan blend daha risksiz bir tercih olabilir. Ama farklı tatlar denemek istiyorsan single origin kahveleri tercih edebilirsin.