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Cedi Osman, Türk Takımlarına Karşı Gösterdiği Performansın Eleştirilmesine Tepki Gösterdi

Cedi Osman, Türk Takımlarına Karşı Gösterdiği Performansın Eleştirilmesine Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2026 - 21:16
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A Milli Takımımızın kaptanı Cedi Osman, bu yaz iki sezonluk Panathinaikos dönemini noktaladı. Sözleşmesinde bir yıl daha bulunmasına rağmen Atina ekibinden ayrılma kararı alan tecrübeli oyuncu, Selanik temsilcisi PAOK ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

Cedi Osman, Socrates Dergi’nin YouTube kanalına konuk olarak Andrea Trinchieri ile yaptığı görüşmeden ve Efes serisinde gerçekleştirdiği sevinç hareketlerinden bahsetti.

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Cedi Osman, Türk takımlarına karşı gösterdiği performanslarla gündem oluyor.

Cedi Osman, Türk takımlarına karşı gösterdiği performanslarla gündem oluyor.

Panathinaikos'la Anadolu Efes serisindeki performansı ve sevinci gündem olan Cedi'ye acımasız eleştiriler getirilmişti. Sosyal medyada hem performansı hem de sevinmesi tepki çeken Cedi, yaptığı açıklamada 'Türk takımlarına karşı kötü oynamamı beklemeyin' dedi.

Cedi Osman, "%30'umla oynamamı mı bekliyorlar?" diye sordu:

Cedi Osman, "%30'umla oynamamı mı bekliyorlar?" diye sordu:

“Deplasman maçlarında her zaman bir şeylerden besleniyorum, motivasyon sağlıyorum. Nedense Türkiye’ye geldiğimde bunu hakaret olarak algılıyorlar ama benim yaptığım bir şey yok. Benim smaç yaptıktan sonra bağırmam sizinle alakalı değil, benim oyunumla alakalı. Maç içindeki hırsı çemberden çıkartmaya çalışıyorsun yani. Ben bunu Anadolu Efes maçından sonra da söylemiştim, kimseye bir saygısızlığım olmadı. Ben öyle yetiştirilmedim. Özellikle de Efes‘te 9 sene oynadıktan sonra… Ben başka takımda oynuyorum diye bir Türk takımına karşı %30’umla mı oynayacağım? Benden onu bekliyorlarsa, yapamam. Rakip kim olursa olsun ben her zaman hırsımı gösteririm. Bu sene PAOK ile Panathinaikos‘a karşı oynarken de o hırsımı göstereceğim.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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