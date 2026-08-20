Cedi Osman, Türk Takımlarına Karşı Gösterdiği Performansın Eleştirilmesine Tepki Gösterdi

A Milli Takımımızın kaptanı Cedi Osman, bu yaz iki sezonluk Panathinaikos dönemini noktaladı. Sözleşmesinde bir yıl daha bulunmasına rağmen Atina ekibinden ayrılma kararı alan tecrübeli oyuncu, Selanik temsilcisi PAOK ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

Cedi Osman, Socrates Dergi’nin YouTube kanalına konuk olarak Andrea Trinchieri ile yaptığı görüşmeden ve Efes serisinde gerçekleştirdiği sevinç hareketlerinden bahsetti.