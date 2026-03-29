article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
CD Dönemi Bitmemiş Olsaydı Herkesin Rafında Olacak 10 Türk Albüm

etiket CD Dönemi Bitmemiş Olsaydı Herkesin Rafında Olacak 10 Türk Albüm

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
29.03.2026 - 12:01

Bir zamanlar müzik tek tuşla değil de, raflardan özenle seçilirdi. CD kabını eline almak, incelemek ve daha sonra dinlemek büyük bir keyifti!  İşte bu liste tam olarak o dönemlere selam duruyor. CD dönemi bitmemiş olsaydı bu 10 albüm kesinlikle rafımızda olurdu:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Gülümse – Sezen Aksu

Bu albüm kesinlikle her evin baş köşesinde olurdu. Misafir gelince açılan, yalnız kalınca tekrar dinlenen türden. Şarkılar değil, anılar çalıyor sanki.

2. Teoman - Sus Konuşma

Bir dönem herkesin “ben de böyle hissediyorum” dediği albüm. Kesin rafta değil sürekli dinlendiği için CD player'ın yanında yerini alırdı.

3. Med Cezir – Levent Yüksel

Levent Yüksel'in huzur veren sesini her an dinlemek isteyenler albümü bir an bile yanından ayırmazdı... Hem arabada hem de evde sürekli dinlenirdi. Açınca ortam otomatik olarak yumuşuyor.

4. Dünya Yalan Söylüyor - Mor ve Ötesi

Gençliğin tüm isyanını bir albüme sığdırmışlar! . CD’si mutlaka çizilmiş olur çünkü defalarca dinlenmiştir. Öyle bir albüm ki, kötü tek bir şarkısı yok...

5. Aacayipsin – Tarkan

Hem neşeli şarkılar, hem de hüzünlü şarkılar. O ne söylerse söylesin her zaman dinlemeye hazırız. Bu albüm de kesinlikle  evde herkesin bildiği ama kimsenin dinlemekten sıkılmadığı bir albüm olurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Belki Alışman Lazım - Duman

Bir neslin ergenlik soundtrack’i. Rafın alt kısmında ama kalbin en üst rafında olan albümlerden biri. Bu albüm ne kadar dinlenirse dinlesin hep az kalıyor sanki...

7. Delikanlım - Yıldız Tilbe

Yıldız'ın o arabesk sesi tüm evi her an doldurduğu için depresyona sürükleyebilir, aman dikkat! Açınca susup dinlenen albümlerden. Kırık kalplerin ortak buluşma noktası.

8. Artık Kısa Cümleler Kuruyorum - Şebnem Ferah

Güçlü kadın enerjisi + iç dökme seansı dolu bir albüm kulağa dinlemeden bile çok hoş gelmiyor mu? CD’si mutlaka kapaksız bir yerde dururdu. Şebnem her an kendine hayran bırakıyor.

9. Yaparım Bilirsin - Kenan Doğulu

Temiz pop, temiz nostalji. Bu albüm insana sanki pazar günleri neşeli bir şekilde kahvaltı yapma hissi gibi hissettiriyor.

10. Sen - Bülent Ortaçgil

Sessiz akşamların, gürültülü sesi... Kalbe çok iyi gelen ve insana her daim huzur veren albümlerden bir tanesi. Kalbiniz kırıksa dinlemeyin çünkü insanı daha da paramparça ediyor...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın