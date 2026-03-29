CD Dönemi Bitmemiş Olsaydı Herkesin Rafında Olacak 10 Türk Albüm
Bir zamanlar müzik tek tuşla değil de, raflardan özenle seçilirdi. CD kabını eline almak, incelemek ve daha sonra dinlemek büyük bir keyifti! İşte bu liste tam olarak o dönemlere selam duruyor. CD dönemi bitmemiş olsaydı bu 10 albüm kesinlikle rafımızda olurdu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Gülümse – Sezen Aksu
2. Teoman - Sus Konuşma
3. Med Cezir – Levent Yüksel
4. Dünya Yalan Söylüyor - Mor ve Ötesi
5. Aacayipsin – Tarkan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Belki Alışman Lazım - Duman
7. Delikanlım - Yıldız Tilbe
8. Artık Kısa Cümleler Kuruyorum - Şebnem Ferah
9. Yaparım Bilirsin - Kenan Doğulu
10. Sen - Bülent Ortaçgil
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın