Çay Sohbetinden Dışlanan Hemşire 41 Bin Sterlin Tazminat Kazandı

İstihdam Mahkemesi Yargıcı Kathryn Ramsden, “Hastane yönetimi, Nayeck’in davranışlarıyla ilgili olarak birkaç yıl boyunca yeterli bir eylemde bulunmayı başaramadı, buna Bayan Hamilton'ın bu durumun neden olduğu stres nedeniyle hastalanması da dahil' dedi.

'Bayan Hamilton'ın bunun üzerindeki etkisine dair kanıtı güçlüydü: işini seven yetenekli bir hemşireydi ve bunu yapamayacağı bir durumda bulduğu için çok üzgündü.' ifadeleriyle Hamilton haklı bulundu.