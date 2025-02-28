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Çay Sohbetinden Dışlanan Hemşire 41 Bin Sterlin Tazminat Kazandı

Çay Sohbetinden Dışlanan Hemşire 41 Bin Sterlin Tazminat Kazandı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.02.2025 - 10:55

Güney Londra’da bulunan St Helier Hastanesi’nde görev alan diyabet hemşiresi Susan Hamilton, yıllar önce açtığı davayı kazandı. Diyetisyen meslektaşı Abdool Nayeck’i 'zorbalık yapmakla' suçlayan Hamilton, 2018 yılından beri süren anlaşmazlık nedeniyle görevinden ayrılmıştı.  Hamilton, kendisini çay turundan çıkaran meslektaşına karşı açtığı davadan 41 bin sterlin tazminat alacak. Peki, Hamilton ile Nayeck arasında neler yaşandı? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
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St Helier Hastanesi'nde çalışan diyabet hemşiresi Susan Hamilton ile diyetisyen meslektaşı Abdool Nayeck arasındaki anlaşmazlık, 2018 yılında başladı!

St Helier Hastanesi'nde çalışan diyabet hemşiresi Susan Hamilton ile diyetisyen meslektaşı Abdool Nayeck arasındaki anlaşmazlık, 2018 yılında başladı!

Epsom ve St Helier Üniversitesi Hastaneleri NHS Vakfı'nda diyabet uzmanı hemşiresi olarak Ekim 2012'de göreve başlayan Susan Hamilton, Eylül 2027'de diyetisyen meslektaşı Abdool Nayeck ile sık sık aynı kişileri tedavi ettiler. 

Bayan Hamilton ile bay Nayeck arasındaki soğuk savaş ise 2018 yılında bir hasta bakımı sırasında yaşanan anlaşmazlıkla başladı.

Bay Nayeck, bayan Hamilton'a açıkça "Senden hoşlanmıyorum" dedi!

Bay Nayeck, bayan Hamilton'a açıkça "Senden hoşlanmıyorum" dedi!

2018 yılında yaşanan anlaşmazlık hasta bakımıyla başlasa da hastane koridorlarında görünür olmaya başladı. Nayeck, diğer hemşireler arasında gözle görülür bir şekilde meslektaşını küçümseyen tavırlar sergiledi. Bay Nayeck'in bu davranışları Susan'ın yeterliliğini sorgulamaya kadar geldi.

Nayeck'in tüm ekibe çay yapıp Susan'ı dışlaması, toplantılarda dahi kendisini görmezden gelmesi ve o konuşurken başka yöne bakması ise bardağı taşıran son damla oldu.

Nayeck'in tüm ekibe çay yapıp Susan'ı dışlaması, toplantılarda dahi kendisini görmezden gelmesi ve o konuşurken başka yöne bakması ise bardağı taşıran son damla oldu.

Nayeck, önce 'merhaba' diyen Susan'ı görmezden geldi. Ekipteki herkese çay yapmaya devam etti ve Susan'ı herkesin içinde görmezden gelerek dışladı. Bu durum hastane yönetimine taşındı. 

Çalıştıkları kurum iki taraf arasında uzlaşma için müdahalede bulundu. Tarafları birbirlerine karşı 'kibar' olmaya ve 'medeni iletişime' davet etti. Ancak Nayeck'in tavırlarındaki tek değişim artık hiç kimseye çay yapmamak oldu.

Susan Hamilton, 2019 yılında çalışma ortamında devam eden çatışmaların yarattığı stres nedeniyle görevden ayrıldı!

Susan Hamilton, 2019 yılında çalışma ortamında devam eden çatışmaların yarattığı stres nedeniyle görevden ayrıldı!

Ancak Hamilton, Ocak 2021'de hastaneye geri döndü ve bu kez hem hastane yönetiminin yaşananlar karşısında yaklaşımı nedeniyle hem de Nayeck'in 'yıllarca hedefli ve sindirici davranışlarını' sebebiyle şikayette bulundu. Aynı yıl istifa ederek mahkeme sürecini başlattı.

Sonunda Mahkeme kararını verdi: Vakıf'ın "Bay Nayeck'in davranışları karşısında yeterli eylemde bulunmadığına kanaat getirildi."

Sonunda Mahkeme kararını verdi: Vakıf'ın "Bay Nayeck'in davranışları karşısında yeterli eylemde bulunmadığına kanaat getirildi."

İstihdam Mahkemesi Yargıcı Kathryn Ramsden, “Hastane yönetimi, Nayeck’in davranışlarıyla ilgili olarak birkaç yıl boyunca yeterli bir eylemde bulunmayı başaramadı, buna Bayan Hamilton'ın bu durumun neden olduğu stres nedeniyle hastalanması da dahil' dedi. 

'Bayan Hamilton'ın bunun üzerindeki etkisine dair kanıtı güçlüydü: işini seven yetenekli bir hemşireydi ve bunu yapamayacağı bir durumda bulduğu için çok üzgündü.' ifadeleriyle Hamilton haklı bulundu.

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Hamilton yıllar süren mücadelesinin sonunda 41.000 sterlin tazminat kazandı.

Hamilton yıllar süren mücadelesinin sonunda 41.000 sterlin tazminat kazandı.

Mahkemenin hastane yönetimine karşı yapılan suçlamaları haklı bulması sonucunda Susan Hamilton, 41 bin sterlin tazminat kazandı. Yoğun strese maruz kalan Hamilton, şimdi kendinden emin bir şekilde hayatına dönmeye hazır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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