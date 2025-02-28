Çay Sohbetinden Dışlanan Hemşire 41 Bin Sterlin Tazminat Kazandı
Çay Sohbetinden Dışlanan Hemşire 41 Bin Sterlin Tazminat Kazandı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Güney Londra’da bulunan St Helier Hastanesi’nde görev alan diyabet hemşiresi Susan Hamilton, yıllar önce açtığı davayı kazandı. Diyetisyen meslektaşı Abdool Nayeck’i 'zorbalık yapmakla' suçlayan Hamilton, 2018 yılından beri süren anlaşmazlık nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Hamilton, kendisini çay turundan çıkaran meslektaşına karşı açtığı davadan 41 bin sterlin tazminat alacak. Peki, Hamilton ile Nayeck arasında neler yaşandı?
İşte, detaylar...
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St Helier Hastanesi'nde çalışan diyabet hemşiresi Susan Hamilton ile diyetisyen meslektaşı Abdool Nayeck arasındaki anlaşmazlık, 2018 yılında başladı!
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Bay Nayeck, bayan Hamilton'a açıkça "Senden hoşlanmıyorum" dedi!
Nayeck'in tüm ekibe çay yapıp Susan'ı dışlaması, toplantılarda dahi kendisini görmezden gelmesi ve o konuşurken başka yöne bakması ise bardağı taşıran son damla oldu.
Susan Hamilton, 2019 yılında çalışma ortamında devam eden çatışmaların yarattığı stres nedeniyle görevden ayrıldı!
Sonunda Mahkeme kararını verdi: Vakıf'ın "Bay Nayeck'in davranışları karşısında yeterli eylemde bulunmadığına kanaat getirildi."
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Hamilton yıllar süren mücadelesinin sonunda 41.000 sterlin tazminat kazandı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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